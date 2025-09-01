मूंछ और सलवार-कमीज में नजर आईं ट्विंकल खन्ना, खास वीडियो के जरिए दिखाई पति-पत्नी की जिंदगी

ट्विंकल खन्ना अपने चुटीले अंदाज और हाजिरजवाबी के लिए हमेशा सुर्खियों में रहती हैं. बतौर कॉलमिस्ट और लेखिका, उन्होंने रिश्तों, शादी और पैरेंटिंग पर कई बार खुलकर राय रखी है. लेकिन इस बार उन्होंने कुछ अलग किया है. हाल ही में उन्होंने “द रोजेज” फिल्म का रिव्यू शेयर किया था, और अब उसी फिल्म से प्रेरित होकर इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक मजेदार स्किट पोस्ट किया है, जिसमें वह पति और पत्नी दोनों का किरदार निभाती दिख रही हैं.

इस वीडियो में ट्विंकल कभी नकली मूंछ लगाकर पति की भूमिका निभाती हैं तो कभी सलवार-कमीज पहनकर पत्नी के रूप में नजर आती हैं. दिलचस्प यह है कि स्किट में पति घर के कामकाज में उलझा दिखता है जहां वह झाड़ू-पोंछा और रसोई संभालता है. जबकि पत्नी ऑफिस के काम में व्यस्त रहती है. यह अदला-बदली न केवल हंसी पैदा करती है बल्कि शादीशुदा जिंदगी की वास्तविकताओं को भी उजागर करती है, जहां अक्सर पति-पत्नी जिम्मेदारियों के बीच खींचतान महसूस करते हैं.

ट्विंकल खन्ना ने हमेशा अपनी बातों को हल्के-फुल्के अंदाज में लेकिन सटीक ढंग से रखने की कला दिखाई है. फिल्मों पर उनकी टिप्पणी बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन “द रोजेज” ने उनकी रचनात्मकता को एक नया मंच दिया. फिल्म की कहानी आधुनिक रिश्तों में प्यार, प्रतिस्पर्धा और टकराव के पहलुओं को और तीखे ढंग से पेश करती है. ट्विंकल का यह स्किट उसी भावना को आगे बढ़ाता है, जिसे उन्होंने अपने चुटीले अंदाज से और भी रोचक बना दिया.

द रोजेज का निर्देशन जय रोच ने किया है और पटकथा टोनी मैकनमारा ने लिखी है. फिल्म में ऑलिविया कोलमैन, बेनेडिक्ट कंबरबैच, केट मैकिनन और एंडी सैमबर्ग जैसे अंतरराष्ट्रीय सितारे मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म इन दिनों भारत के सिनेमाघरों में प्रदर्शित हो रही है और दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है. ट्विंकल खन्ना का यह स्किट दर्शकों के लिए सिर्फ हंसी-ठिठोली नहीं बल्कि शादीशुदा रिश्तों की असलियत की झलक भी है,बिल्कुल “द रोजेज”की तरह.