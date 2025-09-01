विज्ञापन

रजनीकांत का बॉक्स ऑफिस जलवा, 500 करोड़ क्लब में शामिल हुईं ये मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्में

साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत का जलवा हर जगह देखने को मिल रहा है. इन दिनों उनकी नई फिल्म ‘कुली' सिनेमाघरों में छाई हुई है. 14 अगस्त को रिलीज हुई ये फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है.

रजनीकांत के खाते में है ये 500 करोड़ी फिल्में
नई दिल्ली:

साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत का जलवा हर जगह देखने को मिल रहा है. इन दिनों उनकी नई फिल्म ‘कुली' सिनेमाघरों में छाई हुई है. 14 अगस्त को रिलीज हुई ये फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है और सिर्फ 15 दिनों में ही 500 करोड़ क्लब में शामिल हो गई है. लेकिन ‘कुली' अकेली ऐसी फिल्म नहीं है, इससे पहले भी रजनीकांत की कई फिल्में 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी हैं. आइए जानते हैं उनकी उन सुपरहिट फिल्मों के बारे में...

1.2.0 (2018)

रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर फिल्म 2.0 में अक्षय कुमार ने विलेन का दमदार रोल निभाया था. एमी जैक्सन और ऐश्वर्या राय भी अहम किरदार में नजर आई थीं. इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड करीब 700 करोड़ की कमाई की थी और बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही थी.

2. जेलर (2023)

पिछले साल रिलीज हुई जेलर भी रजनीकांत के करियर की बड़ी हिट साबित हुई थी. एक्शन और कॉमेडी से भरपूर इस फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया. फिल्म में जैकी श्रॉफ, तमन्ना भाटिया और मोहनलाल जैसे बड़े सितारे भी नजर आए. इसने दुनियाभर में 650 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था.

3. कुली (2024)

रजनीकांत की लेटेस्ट फिल्म कुली में उनके साथ श्रुति हासन और नागार्जुन नजर आए हैं, जबकि आमिर खान ने इसमें खास कैमियो किया है. रिलीज के सिर्फ दो हफ्तों में ही फिल्म ने 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है और अभी भी तेजी से आगे बढ़ रही है.

रजनीकांत की फिल्मों का जादू सिर्फ साउथ इंडिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में फैंस उनकी फिल्में देखने उमड़ पड़ते हैं. यही वजह है कि उनकी हर नई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ती नजर आती है.

