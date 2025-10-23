विज्ञापन

बेवफाई पर ट्विंकल खन्ना- काजोल ने की बहस! जान्हवी कपूर से बोलीं- तुमने वो नहीं देखा जो हमने देखा है

बेवफाई को लेकर ट्विंकल खन्ना ने जान्हवी कपूर को ज्ञान दिया और फिजिकल बेवफाई को लेकर कहा कि रात गई बात गई.

Read Time: 2 mins
Share
बेवफाई पर ट्विंकल खन्ना- काजोल ने की बहस! जान्हवी कपूर से बोलीं- तुमने वो नहीं देखा जो हमने देखा है
काजोल और ट्विंकल खन्ना ने बेवफाई पर कही ये बात
नई दिल्ली:

ट्विंकल खन्ना और काजोल ने हाल ही में बेवफाई को लेकर करण जौहर और जान्हवी कपूर से अपने शो टू मच में बात की. जहां जान्हवी कपूर ने फिजिकल बेवफाई को डील ब्रेकर बताया तो अन्य लोगों ने इसका सपोर्ट किया. वहीं ट्विंकल खन्ना ने कहा- रात गई बात गई. इसका प्रोमो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर लोग जान्हवी कपूर की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं और ट्विंकल खन्ना और काजोल को गलत मैसेज देने पर ट्रोल करते हुए दिख रहे हैं.

प्रोमो में दिस और दैट के सैगमेंट में गेस्ट से काजोल और ट्विंकल पूछते हैं कि शादी में कम्पैटिबिलिटी या फिर लव मायने रखता है? इस पर जान्हवी और ट्विंकल प्यार कहते हैं तो काजोल कम्पैटिबिलिटी चुनते हुए नजर आते हैं. इसके बाद काजोल कहती हैं प्यार कम्पैटिबिलिटी के बिना ज्यादा नहीं चल सकता. वहीं करण इस पर करण हामी भरते हुए नजर आते हैं.

इसके बाद अगले सवाल में पूछा गया, इमोशनल बेवफाई, फिजिकल बेवफाई से ज्यादा बुरी होती है. जहां करण जौहर, काजोल और ट्विंकल खन्ना ने इमोशनल धोखे को चुना तो वहीं जान्हवी कपूर ने फिजिकल धोखे को चुना. इस पर करण जौहर ने कहा, फिजिकल धोखा डील ब्रेकर नहीं है. इस पर जान्हवी कहती हैं, यह डील टूट चुकी होती है. इस पर ट्विंकल खन्ना कहती हैं, हम 50s में हैं और वह (जान्हवी कपूर) 20s में. वह जल्द सर्कल में आ जाएगी. उसने वो नहीं देखा जो हमने देखा गै. रात गई बात गई.

बता दें, ट्विंकल खन्ना ने अक्षय कुमार से 2001 में शादी की. डबकि काजोल ने 1999 में अजय देवगन से शादी की थी. ट्विंकल खन्ना से शादी से पहले अक्षय कुमार की रवीना टंडन से सगाई हुई थी. वहीं उन्होंने शिल्पा शेट्टी को डेट किया था. दोनों का धड़कन फिल्म की शूटिंग के दौरान ब्रेकअप हो गया था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Twinkle Khanna, Infidelity, Kajol, Janhvi Kapoor, Two Much
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com