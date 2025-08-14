विज्ञापन

25 साल पहले आई छोटे पर्दे की ये सोनपरी अब दिखती हैं ऐसी, तीन साल पहले दी थी 300 करोड़ की फिल्म

टीवी शो सोनपरी एक समय पर सभी का फेवरेट हुआ करता था. इस शो में सोनपरी और फ्रूटी दोनों ही सबकी फेवरेट थीं. सोनपरी को अब कई साल हो चुके हैं और सोना आंटी का लुक पूरी तरह से बदल गया है.

अब भी नहीं बदलीं सोन परी
2000 के दशक में आने वाला टीवी शो ‘सोनपरी' बच्चों के दिलों में एक खास जगह रखता था. हर एपिसोड का इंतजार बच्चों को बेसब्री से रहता था, क्योंकि फ्रूटी की मदद करने के लिए सोनपरी यानी सोना आंटी हमेशा तैयार रहती थीं. उस समय हर बच्चा यही सोचता था...काश मेरी जिंदगी में भी एक सोनपरी होती! इस रोल को मराठी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस मृणाल कुलकर्णी ने निभाया था. वो ना सिर्फ मराठी फिल्मों और टीवी शोज में छाई रहीं, बल्कि कई विज्ञापनों में भी नजर आईं. टीवी की सोनपरी की इन दिनों लेटेस्ट तस्वीर वायरल हो रही है जिसे देखकर शर्त लगा लीजिए एक बार फिर दिल हार बैठेंगे आप.

एक्टिंग का सफर और नई पहचान

दिलचस्प बात ये है कि मृणाल कभी एक्ट्रेस बनना नहीं चाहती थीं. वो पुणे यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करने के बाद पीएचडी करना चाहती थीं, लेकिन पढ़ाई के दौरान उन्हें एक्टिंग के ऑफर मिलने लगे और उनका सफर फिल्मों और टीवी की दुनिया तक पहुंच गया. उन्होंने डायरेक्शन में भी हाथ आजमाया और एक फिल्म डायरेक्ट की. हालांकि उन्हें असली पहचान ‘सोनपरी' से ही मिली. बाद में उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों मेड इन चाइना, कुछ मीठा हो जाए और लेकर हम दीवाना दिल में भी काम किया.

मृणाल और बदला लुक

आज 51 साल की हो चुकीं मृणाल का लुक पहले से काफी बदल चुका है. आखिरी बार वो फिल्म द कश्मीर फाइल्स में दिखीं, जहां उन्हें देखकर लोग हैरान रह गए. अपनी पर्सनल लाइफ में मृणाल ने अपने बचपन के दोस्त रुचिर से शादी की और उनका एक बेटा है जो मराठी इंडस्ट्री में काम करता है. मृणाल सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी प्यारी-प्यारी तस्वीरें शेयर करती हैं जिन पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं.

