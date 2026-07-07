61 पहले आया ये कल्ट सॉन्ग, नूतन की अदाकारी ने डाली जान, लता मंगेशकर की आवाज ने बना दिया अमर

लता मंगेशकर को हिंदी सिनेमा की स्वर कोकिला कहते हैं. उनके गाए अनगिनत गाने अमर हो गए हैं. उनकी आवाज में ऐसा जादू है कि आज भी उनके गाने उतने ही पसंद किए जाते हैं, जितने उस दौर में थे. लता जी के गाने आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में शामिल हैं. उनका एक 61 साल पुराना गाना आज भी प्रम और त्याग का संदेश देता है. इस गाने को नूतन और सुनील दत्त पर फिल्माया गया था. फिल्म का नाम था खानदान.

कौन सा है वो गाना?

हम बात कर रहे हैं,1965 में आई फिल्म खानदान के गाने ‘तुम्हीं मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम्हीं देवता हो (Tumhi Mere Mandir) की. यह गाना नूतन और सुनील दत्त पर फिल्माया गया है. इस सॉन्ग के लिरिक्स इसकी फिल्मोग्राफी पर एकदम फिट बैठते हैं. गाने में नूतन अपने पति के लिए इस गाने को गाती हैं, जो पैरालाइज्ड है. नूतन का किरदार पूरी तरह अपने पति को समर्पित है और हर मुश्किल समय में उसके साथ खड़ी रहती है और उसे ही अपना सब कुछ मानती है.

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क्लासिक कल्ट बना ये गाना

इस गाने को लता मंगेशकर ने अपनी आवाज दी थी. राजेंद्र किशन ने इसके लिरिक्स लिखे थे और म्यूजिक दिया था रवि ने, जो उस दौर ने जाने-माने म्यूजिक डायरेक्टर थे. 61 साल बाद ये गाना कल्ट क्लासिक गानों में गिना जाता है. ये गाना लता मंगेशकर के सबसे बड़े हिट गानों में से एक है.

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फिल्म की कहानी में गाने का योगदान

फिल्म में दो भाइयों की कहानी है, उन्हें विरासत में पुश्तैनी जमीन मिलती है. लेकिन छोटा भाई गोविंद (सुनील दत्त) को लकवा मार देता है. इसके बाद परिवार काफी उतार-चढ़ाव से गुजरता है और बिखर जाता है. लेकिन गोविंद की पत्नी राधा (नूतन) कभी उसका साथ नहीं छोड़ती और जी-जान से उसकी सेवा करती है. राधा मुश्किल भरे हालातों और अपनों के दिए गम के बीच भी गोविंद का साथ देती है. इस गाने में राधा के मन के भावों को शब्दों में पिरोया गया है. ये गाना फिल्म में जान डाल देता है.