पति की वजह से लॉकअप में पहुंची है आकांक्षा चमोला, शिल्पा शिंदे ने कसा तंज

श्रेष्ठा अय्यर के एलिमिनेशन के बाद लॉक अप 2 को अपना पहला वाइल्डकार्ड मिला. क्योंकि 'भाबी जी घर पर हैं' की एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे ने नेटफ्लिक्स रियलिटी शो में एंट्री की. घर के अंदर पहले दिन शिल्पा ने कंटेस्टेंट्स को बुलाया और उनकी दिक्कतों पर बात की, जिसमें घर की सदस्य सुनीता आहूजा और श्रेया कालरा भी शामिल थीं. उन्होंने यह भी कहा कि आकांक्षा चमोला शो में सिर्फ अपने पति, एक्टर गौरव खन्ना की वजह से हैं. जब सूफी मोतीवाला ने यह बात आकांक्षा को बताई, तो वह मुस्कुराईं और समझ गईं कि उन्हें चुना जा रहा है. इस बीच, शिल्पा ने श्रेया और माधुरी जैन से कहा, “मैंने उसको बोला वो गौरव की वजह से आई है.

यह भी पढ़ें- पीटर हाग के साथ तलाक के बीच सेलिना जेटली ने महिलाओं से की अपनी, बोलीं- शादी से पहले प्री-नप्टियल एग्रीमेंट साइन करें

आकांक्षा का रिएक्शन

अगली सुबह आकांक्षा ने माना कि अगर घर में कोई है, जिससे वह लड़ाई कर सकती है, तो वह शिल्पा है. बाद में उसने दूसरों से कहा, “मुझे लगता है कि शिल्पा मुझे पसंद नहीं करती.” उसने यह भी बताया था कि शिल्पा यहां लड़ाई करने और लोगों पर इल्जाम लगाने के लिए है. हालांकि ऐसा नहीं हुआ क्योंकि शिल्पा और श्रेया पहले दिन से ही एक-दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने लगे थे.



आकांक्षा के तलाक के बारे में

इस बीच, आकांक्षा ने लॉक अप सीजन 2 के प्रीमियर के दौरान अपने खुलासे से कई लोगों को चौंका दिया, जब उन्होंने कहा कि वह गौरव खन्ना से तलाक ले रही हैं. उन्होंने बताया कि गौरव बच्चे चाहते थे लेकिन उनमें मां बनने की भावना नहीं है. उन्होंने आगे कहा, "99% लोग शादी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आप बच्चे और परिवार चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं. वरना आप क्यों शादी करोगे. वह अपनी तरफ से गलत नहीं है. फिर बिग बॉस हुआ के दौरान मुझे एहसास हुआ कि इसको बहुत ज्यादा है और मैं नहीं कर पा रही हूं. मैं उसे उस सिचुएशन में नहीं डालना चाहती."

यह भी पढ़ें- 17 साल की उम्र में लिखी कहानी, जिस पर बनी 4 फिल्में, अनुराग कश्यप ने 'देवदास' को दिया नया ट्विस्ट, आज भी है लोगों की फेवरेट

गौरव को पिछले हफ्ते मुंबई में लाफ्टर शेफ्स के शूट पर देखा गया, जहां उन्होंने पैपराजी के लिए खुशी-खुशी पोज दिया और कहा कि वह हमेशा आकांक्षा को सपोर्ट करेंगे. गौरव और आकांक्षा ने 24 नवंबर, 2016 को गौरव के होमटाउन कानपुर में हुए तीन दिन के शानदार वेडिंग सेलिब्रेशन में शादी की थी. लॉक अप सच या सजा नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम करने के लिए अवेलेबल है.

