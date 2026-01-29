'ओ रोमियो' विवाद के बीच सामने आई तृप्ति डिमरी की हमशक्ल, चेहरा इतना सेम टू सेम, लोग बोले- कुदरत का करिश्मा

बॉलीवुड एक्ट्रेस की हमशक्ल की लिस्ट में अब एक नाम एनिमल फेम एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी का भी जुड़ गया है. जी हां, करिश्मा कपूर, काजोल, करीना कपूर, जूही चावला और ऐश्वर्या राय के बाद अब नई बॉलीवुड एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी की हमशक्ल भी सोशल मीडिया की मार्केट में नजर आ गई है. तृप्ति डिमरी की यह डुप्लीकेट गर्ल खुद सुंदरता में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं. यह सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव है और अपनी वीडियो से लोगों का खूब प्यार लूटती है. तृप्ति डिमरी के इस वीडियो पर भी उनके फॉलोअर्स और नॉन फॉलोअर्स दोनों ही प्यार लुटा रहे हैं. इस वीडियो में 'भाभी 2' की हमशक्ल एक पंजाबी गाने पर जमकर एक्ट कर रही है.

तृप्ति डिमरी का हमशक्ल का वीडियो (Tripti Dimri Duplicate Video)

वीडियो में देखेंगे कि तृप्ति डिमरी की डुप्लीकेट ने रेड कलर का स्वेटर पहना हुआ है और वह सुपरहिट पंजाबी गाने 'सोनी कुड़ी' गाने पर लिंप सिंक करते हुए अपनी अदाएं भी दिखा रही हैं. तृप्ति डिमरी की इस हमशक्ल का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो को अब तक 81 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. सिया धूपिया नामक इस लड़की ने बीती 20 जनवरी को अपना यह वीडियो शेयर किया था, जो यूजर्स की तारीफों से भर चुका है. तृप्ति डिमरी की इस हमशक्ल पर लोगों का क्या कहना है चलिए पढ़ते हैं.



आयुष्मान खुराना ने भी किया लाइक (Tripti Dimri Duplicate Viral Video)

तृप्ति डिमरी की डुप्लीकेट लोगों के बीच हिट होती दिख रही है. इस पर एक यूजर ने लिखा है, 'तुम सच में सोनी कुड़ी हो'.दूसरे ने लिखा है, 'आप तो बहुत खूबसूरत हो'. तीसरे ने लिखा है, 'अरे ये तो भाभी 2 की डुप्लीकेट है'. चौथा लिखता है, 'क्या बात है जी, सोनी कुड़ी लग रही हो'. एक और लिखता है, अब तृप्ति डिमरी की भी डुप्लीकेट आ गई'. कई लोग तृप्ति डिमरी की डुप्लीकेट देख शॉक्ड हैं और कईयों ने कमेंट बॉक्स में रेड हार्ट इमोजी भी शेयर किए हैं.

बता दें, एक्ट्रेस की हमशक्ल का यह पोस्ट बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना ने भी लाइक किया है. इस वीडियो को अब तक एक मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं. सिया धूपिया ने अभी तक 41 पोस्ट किए हैं और उन्हें इंस्टाग्राम पर 45 हजार से ज्यादा फैंस फॉलो करते हैं.

