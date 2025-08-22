विज्ञापन

टोरंटो फिल्म फेस्टिवल 2025 में भारतीय सिनेमा का जलवा, ‘विमुक्त’ और ‘बयान’ का ग्रैंड डेब्यू

इस साल टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (TIFF) में भारत की दो फिल्में वर्ल्ड प्रीमियर करने जा रही हैं. पहली फिल्म है ‘बयान’, जिसे बिकास मिश्रा ने डायरेक्ट किया है और इसमें हुमा कुरैशी लीड रोल में दिखेंगी.

Read Time: 2 mins
Share
टोरंटो फिल्म फेस्टिवल 2025 में भारतीय सिनेमा का जलवा, ‘विमुक्त’ और ‘बयान’ का ग्रैंड डेब्यू
टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में शामिल होंगी 2 भारतीय फिल्में
नई दिल्ली:

इस साल टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (TIFF) में भारत की दो फिल्में वर्ल्ड प्रीमियर करने जा रही हैं. पहली फिल्म है ‘बयान', जिसे बिकास मिश्रा ने डायरेक्ट किया है और इसमें हुमा कुरैशी लीड रोल में दिखेंगी. यह फिल्म TIFF के डिस्कवरी सेक्शन में दिखाई जाएगी, जहां नए और उभरते फ़िल्मकारों को मौका मिलता है. दूसरी फिल्म है ‘विमुक्त (इन सर्च ऑफ़ द स्काई)', जिसका निर्देशन जितंक सिंह गुर्जर ने किया है. इसे फ़ेस्टिवल के बड़े सेंटरपीस सेक्शन में जगह मिली है. खास बात यह है कि दोनों फिल्में एक ही प्रोडक्शन हाउस समिट स्टूडियोज ने बनाई हैं. मुंबई बेस्ड ये स्टूडियो कुछ ही महीने पहले लॉन्च हुआ है और पहले ही साल में इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बना चुका है.

स्टूडियो की फाउंडर मधु शर्मा हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर एक्ट्रेस की थी और साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी जैसे बड़े नामों के साथ काम कर चुकी हैं. इसके अलावा वह मराठी और भोजपुरी फिल्मों का निर्माण भी कर चुकी हैं. अब पहली बार उन्होंने हिंदी सिनेमा में प्रोडक्शन किया है और उनकी डेब्यू हिंदी फिल्में सीधे टोरंटो फिल्म फेस्टिवल तक पहुंच गई हैं.

मधु शर्मा कहती हैं, "मैंने 7 भाषाओं की फिल्मों में काम करने का मौका पाया है, जिससे अलग-अलग कहानियों और संस्कृतियों को करीब से समझने का अनुभव मिला. हमारी दोनों फिल्मों का TIFF में सिलेक्शन होना किसी जादू से कम नहीं. यह साफ दिखाता है कि दुनिया नए और अलग तरह के सिनेमा को सुनने-देखने के लिए तैयार है और हमें गर्व है कि हम इन्हें बड़े पर्दे तक ला सके".

फिल्मोत्सवों का मौसम शुरू हो चुका है और पॉपुलर सिनेमा के अलावा इंडिपेंडेंट और मसौदे वाला सिनेमा इन महोत्सवों में आगे भी नजर आएगा .

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Toronto Film Festival, Toronto Film Festival 2025, Bayaan, Vimukt
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com