इन 5 जॉम्बी फिल्मों में मौजूद है डर, एक्शन और सर्वाइवल का जबरदस्त मसाला, कड़ाके की ठंड में जमा देंगी खून

Top 5 Best Zombie Movies: जॉम्बी फिल्मों का क्रेज सालों से दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. कभी दुनिया के खत्म होने का डर, कभी इंसान बनाम इंसान की लड़ाई और कभी सर्वाइवल की जद्दोजहद, जॉम्बी सिनेमा हर बार कुछ नया लेकर आता है. IMDb रेटिंग के आधार पर अगर टॉप जॉम्बी फिल्मों की बात करें, तो कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने इस जॉनर को नई पहचान दी. इन फिल्मों में सिर्फ खून खराबा ही नहीं, बल्कि सोसायटी, इंसानी रिश्तों और डर की गहरी परतें भी दिखती हैं. आइए जानते हैं IMDb की रेटिंग के हिसाब से टॉप 5 जॉम्बी फिल्में कौन सी हैं. जो आज भी दर्शकों के बीच चर्चा में रहती हैं.

ये भी पढ़ें: The Raja Saab Advance Booking: धुरंधर का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी प्रभास की द राजा साब? एक टिकट बिक रही है इतने हजार की

डॉन ऑफ द डेड (1978 और 2004) - IMDb रेटिंग 7.8

जॉर्ज ए. रोमेरो की ये क्लासिक जॉम्बी फिल्म ज भी बेंचमार्क मानी जाती है. कहानी एक जॉम्बी आउटब्रस्ट के बीच फंसे कुछ लोगों की है. जो एक शॉपिंग मॉल में शरण लेते हैं. फिल्म सिर्फ डर नहीं दिखाती, बल्कि कंज्यूमरिज्म पर भी तंज कसती है. यही वजह है कि ये जॉम्बी जॉनर की सबसे दमदार फिल्मों में गिनी जाती है. इसी नाम से साल 2004 में आई मूवी को 7.2 की रेटिंग हासिल है.

28 डेज लेटर (2002) - IMDb रेटिंग 7.5

डैनी बॉयल की ये फिल्म जॉम्बी सिनेमा को नया मोड़ देती है. एक खतरनाक वायरस पूरे ब्रिटेन में फैल जाता है और लोग बेहद आक्रामक हो जाते हैं. सिल्लियन मर्फी की दमदार एक्टिंग और सुनसान लंदन की तस्वीरें फिल्म को बेहद डरावना और यादगार बनाती हैं.

राम्बॉक: बर्लिन अनडेड (2010) (2010) - IMDb रेटिंग 6.3

जर्मन जॉम्बी फिल्म ‘राम्बॉक' छोटी लेकिन असरदार है. बर्लिन की एक इमारत में फंसे दो लोगों की कहानी, जहां बाहर जॉम्बी का आतंक है. कम बजट के बावजूद ये फिल्म अपने रियलिस्टिक ट्रीटमेंट और इमोशनल एंगल के लिए सराही जाती है.

द होर्ड (2009) - IMDb रेटिंग 5.9

फ्रेंच जॉम्बी फिल्म ‘द होर्ड' एक अनोखा ट्विस्ट के साथ नजर आती है. जहां गैंगस्टर और पुलिस जॉम्बी के खिलाफ साथ लड़ते हैं. जबरदस्त एक्शन और डार्क माहौल इस फिल्म को अलग पहचान देता है.

म्यूटेंट्स (2009) - IMDb रेटिंग 5.5

ये फिल्म जॉम्बी अपोकैलिप्स को एक इमोशनल नजरिए से दिखाती है. ये एक कपल की कहानी है. जहां महिला प्रेग्नेंट है और पुरुष धीरे-धीरे जॉम्बी में बदल रहा है. डर के साथ-साथ इंसानी रिश्तों की मजबूरी इस फिल्म को खास बनाती है.