धुरंधर 2 की रिलीज डेट फाइनल, अब इस दिन दिल्ली से चेन्नई तक एक साथ देखेंगे दर्शक रणवीर सिंह का जलवा

बॉलीवुड में धमाल मचाने वाली फिल्म धुरंधर की दूसरी कड़ी धुरंधर 2: द रिवेंज की रिलीज डेट आधिकारिक तौर पर फाइनल हो गई है. जियो स्टूडियोज ने गुरुवार, 25 दिसंबर 2025 को एक पोस्टर रिलीज कर घोषणा की कि यह फिल्म 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. यह फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में एक साथ रिलीज होगी, जो इसे पैन-इंडिया प्रोजेक्ट बनाती है. रणवीर सिंह की दमदार परफॉर्मेंस और एक्शन से भरपूर पोस्टर ने फैंस में जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है.
ये भी पढ़ें: अक्षय खन्ना की फिल्म के लिए जब पापा विनोद खन्ना ने की थी तगड़ी तैयारी, इन 3 शर्तों पर हुआ था एक्टर का डेब्यू
चार त्योहारों को कवर करेगी फिल्म
पहली फिल्म धुरंधर, जो 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई थी, ने दुनियाभर में 960 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी और अब तक के सबसे बड़े हिट्स में से एक बन गई है. इस सफलता के बाद से फैंस दूसरी कड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. पोस्टर में रणवीर सिंह को एक खतरनाक लुक में दिखाया गया है, जिसमें वह हाथ में बम और बंदूक लिए नजर आ रहे हैं. सिगरेट के धुएं के बीच उनका यह अवतार दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लाने वाला है. पोस्टर में लिखा है – "ईद, गुड़ी पड़वा और उगादी 2026", जो फिल्म के फेस्टिवल रिलीज प्लान को दर्शाता है.
The storm is set to return, this time in Hindi, Telugu, Tamil, Kannada and Malayalam.— Jio Studios (@jiostudios) December 25, 2025
Dhurandhar Part 2: The Revenge will take over cinemas on 19th March 2026.@RanveerOfficial #AkshayeKhanna @duttsanjay @ActorMadhavan @rampalarjun #SaraArjun @bolbedibol @AdityaDharFilms… pic.twitter.com/5YkpmKtUjj
बॉक्स ऑफिस पर मचेगा बवाल
फिल्म में रणवीर के साथ संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और आर. माधवन जैसे दिग्गज कलाकार भी हैं, जो इसे और रोचक बनाते हैं. जियो स्टूडियोज ने ट्वीट कर कहा, "तूफान फिर से लौटने वाला है, इस बार हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में. धुरंधर 2: द रिवेंज 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में." इस घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर फैंस के रिएक्शन्स शुरू हो गए हैं. कुछ लोग इसे बॉक्स ऑफिस पर एक बड़े धमाके की संभावना बता रहे हैं, तो कुछ इसे यश की फिल्म टॉक्सिक के साथ क्लैश की चुनौती मान रहे हैं, जो उसी दिन रिलीज हो रही है.
फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने पहले ही इशारा दिया था कि दूसरा पार्ट और भी बड़ा और भव्य होगा. रणवीर सिंह ने भी अपने सोशल मीडिया पर पोस्टर शेयर कर लिखा, "तैयार हो जाओ, रिवेंज का वक्त आ गया." फैंस दिल्ली से चेन्नई तक इस एक्शन थ्रिलर का लुत्फ उठाने के लिए तैयार हैं. अब देखना यह है कि 19 मार्च 2026 को यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाल मचाती है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं