Tiger Shroff Car Firing 10 Videos: टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग: आगे की जांच के लिए मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा गया

Tiger Shroff Car Firing Videos: मुंबई के जुहू में अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार को निशाना बनाकर की गई फायरिंग की जांच अब क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है. सूत्रों के अनुसार, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े मामलों की जांच पहले भी क्राइम ब्रांच कर चुकी है, इसलिए अधिकारियों ने इस मामले को विस्तृत जांच के लिए उन्हें सौंपने का फैसला किया है. हमलावरों द्वारा इस्तेमाल की गई बाइक की तस्वीरें सामने आईं हैं. फुटबॉल ग्राउंड से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जहां टाइगर श्रॉफ अपनी कार में बैठने से कुछ देर पहले खेल रहे थे. बाद में इसी कार को मुंबई के जुहू में फायरिंग की घटना में निशाना बनाया गया.

तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

मुंबई की जुहू पुलिस ने अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़ी फायरिंग की घटना के मामले में तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. यह FIR भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1) और 3(5) तथा आर्म्स एक्ट (हथियार कानून) की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज की गई है.

AICWA ने CM फडणवीस से दखल देने की मांग की

ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने मुंबई के जुहू में अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग की घटना की निंदा की है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इसमें दखल देने की अपील की है. एसोसिएशन ने इस हमले को फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को निशाना बनाने वाली घटनाओं के एक चिंताजनक पैटर्न का हिस्सा बताया है. उन्होंने सलमान खान, सैफ अली खान, फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी और कॉमेडियन कपिल शर्मा पर हुए पिछले हमलों का भी जिक्र किया है. इसमें कहा गया है कि गैंगस्टर डर पैदा करने और पैसे वसूलने के लिए बॉलीवुड हस्तियों को निशाना बना रहे हैं.. साथ ही यह सवाल भी उठाया गया है कि अगर मशहूर हस्तियां ही ऐसे हमलों की चपेट में आ सकती हैं, तो आम नागरिक खुद को सुरक्षित कैसे महसूस कर सकते हैं?

मां आयशा श्रॉफ ने कहा, 'ईश्वर महान है'

टाइगर श्रॉफ की मां आयशा श्रॉफ ने अपने बेटे की कार पर हुई फायरिंग की घटना पर प्रतिक्रिया दी. टाइगर को मामूली चोटें आईं और वह सुरक्षित बच गए, जिस पर आयशा श्रॉफ ने कहा, "ईश्वर महान है." जब उनसे अभिनेता की खैरियत के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने 'थंब्स-अप' (सब ठीक है) का इशारा किया.

आरोपियों ने अंधेरी स्टेशन पर दोपहिया वाहन छोड़ा

आरोपियों ने कथित तौर पर हमले में इस्तेमाल किए गए दोपहिया वाहन को अंधेरी स्टेशन पर छोड़ दिया और फायरिंग करने के बाद वहां से भाग गए. पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है. शुरुआती जांच से पता चला है कि यह वाहन मुंबई में रजिस्टर्ड है. पुलिस नंबर प्लेट और चेसिस/इंजन नंबर के जरिए इसके बारे में पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है.



हमलावरों की पहली तस्वीर सामने आई

टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग की घटना में दोनों आरोपी हमलावरों की पहली तस्वीर सामने आ गई है. टाइगर की कार में हुई गोलीबारी की घटना में दोनों नाबालिग बच्चों की भी पहली तस्वीर सामने आई है.



बाइक पर आए तीन लोग, दो ने की फायरिंग

टाइगर श्रॉफ को निशाना बनाकर की गई फायरिंग की घटना में हमलावर एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे, जिस पर कुल तीन लोग थे. उपलब्ध फुटेज के अनुसार दो लोगों ने फायरिंग करने की कोशिश की, जबकि तीसरा व्यक्ति मोटरसाइकिल पर ही बैठा रहा, जो शायद उन्हें वहां से भगाने में मदद करने के लिए तैयार था. एक हमलावर ने कई राउंड फायरिंग की, जबकि दूसरे ने भी फायरिंग करने की कोशिश की, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि उसके हथियार से गोली चली या नहीं. इसके बाद, वे तीनों मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां से भाग गए. बताया जा रहा है कि टाइगर श्रॉफ गाड़ी में उस तरफ बैठे थे, जिस तरफ से गोलियां चलाई गईं. फुटेज में उन्हें ड्राइवर की सीट की ओर खिसकते हुए भी देखा जा सकता है.

घटना के समय प्रोड्यूसर बंटी वालिया मौके पर मौजूद थे

जब फायरिंग की घटना हुई, तब फिल्म प्रोड्यूसर बंटी वालिया खेल के मैदान में मौजूद थे और अभिनेता टाइगर श्रॉफ के साथ फुटबॉल खेल रहे थे. अभिनेता अभिषेक बजाज भी वहां मौजूद थे. घटना के बाद, वे नानावटी अस्पताल पहुंचे.

अभिजीत दिपके ने पुलिस की आलोचना की

अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग की घटना के बाद अभिजीत दिपके ने सरकार और पुलिस की आलोचना की. उन्होंने कहा कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों को छात्रों और कार्यकर्ताओं पर सख्ती करने के बजाय अपराधियों से निपटने पर ध्यान देना चाहिए. .



सलमान खान के साथ काम करने वाले अगला निशाना होंगे

रविवार को मुंबई के जुहू इलाके में अभिनेता टाइगर श्रॉफ को निशाना बनाकर की गई फायरिंग के बाद, लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े होने का दावा करने वाले अनिल पंडित और हरमन संधू (जो विदेश से काम करते हैं) ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस हमले की जिम्मेदारी ली. साथ ही, उन्होंने सलमान खान के साथ काम करने वाले लोगों को भी नई धमकियां दीं.



जांच के लिए 15 टीमें बनाई गईं

मुंबई के जुहू इलाके में अभिनेता टाइगर श्रॉफ की गाड़ी से जुड़ी फायरिंग की घटना में दो लोग घायल हो गए हैं. यह जानकारी वेस्टर्न रीजन के ज़ोन 1 के डीसीपी मोहित गर्ग ने दी. टाइगर श्रॉफ के ड्राइवर के दाहिने हाथ में चोट आई है, लेकिन उनकी हालत स्थिर है और वे सुरक्षित हैं. एक और व्यक्ति भी घायल हुआ है और दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने इस घटना की जांच के लिए 15 टीमें बनाई हैं.

टाइगर श्रॉफ की कार के पास फैंस की भीड़

एक वीडियो में अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार के चारों ओर फैंस की भीड़ दिखाई दे रही है, जिसके तुरंत बाद गोलियां चलने की आवाज आती है. फुटेज में वह पल कैद हुआ है जब अभिनेता की गाड़ी के पास फायरिंग की आवाज सुनी जा सकती है.

