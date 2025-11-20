रंगीला में इस शख्स की नाराजगी बनी थी मनीष मल्होत्रा के लिए फायदे का सौदा, 30 साल बाद पढ़ें ये अनसुना किस्सा

मनीष मल्होत्रा फ़िल्म जगत में एक बड़ा नाम हैं. बतौर कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर उन्होंने बॉलीवुड में करीब 30 साल काम किया है और अब वह निर्माता भी बन चुके हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि वह शुरुआत में फ़ैशन और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर नीता लुल्ला के असिस्टेंट थे और सेट पर कई बार कॉस्ट्यूम देने जाया करते थे? फ़िल्म ‘रंगीला' में कॉस्ट्यूम डिज़ाइन का उनका काम बहुत पसंद किया गया था. हालांकि दर्शकों को शायद यह नहीं मालूम होगा कि इस फ़िल्म के लिए शुरुआत में कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर ऐना सिंह थीं, लेकिन किसी वजह से वह यह फ़िल्म नहीं कर पाईं.

यही हाल कोरियोग्राफी का भी था. फ़िल्म ‘रंगीला' की कोरियोग्राफी सरोज ख़ान करने वाली थीं, लेकिन उनकी डेट्स उपलब्ध न होने की वजह से यह ज़िम्मेदारी अहमद ख़ान को मिली. राम गोपाल वर्मा ने इस बारे में पूरा क़िस्सा बयान किया. उन्होंने कहा - “असल में शुरू में ऐना सिंह ही कॉस्ट्यूम करने वाली थीं. उन दिनों मोबाइल फोन नहीं होते थे और उनसे संपर्क करना बहुत मुश्किल था. मैं उस समय श्रीदेवी और नागार्जुन के साथ एक फ़िल्म कर रहा था.

मनीष मल्होत्रा सेट पर कॉस्ट्यूम देने आते थे क्योंकि वह उस समय नीता लुल्ला के असिस्टेंट थे. एक दिन मैं अचानक ऐना सिंह से नाराज़ हो गया. सामने मनीष दिखे तो मैंने तुरंत फैसला कर लिया कि वही कॉस्ट्यूम करेंगे. मनीष बहुत पैशनेट थे. जो नया होता है, वह हमेशा ज़्यादा जुनून के साथ काम करता है और यह इंसानी फितरत है. इसमें किसी तरह की कोई गलत बात नहीं है.

सरोज ख़ान की डेट्स भी लेट हो रही थीं. मैंने अचानक अहमद से कहा कि वह कोरियोग्राफी कर दें. बाद में वह जो भी बने, ऐसा नहीं था कि मैंने किसी बड़े टैलेंट को देखकर उन्हें ब्रेक देने की सोची हो. मेरा इरादा बस उनकी पैशन और टैलेंट को अपनी फ़िल्म के लिए इस्तेमाल करने का था, अपने स्वार्थ के लिए.” ‘रंगीला' की सफलता के बाद न सिर्फ़ उर्मिला मातोंडकर छा गईं बल्कि मनीष मल्होत्रा और अहमद ख़ान का करियर भी बुलंदियों पर पहुंच गया.