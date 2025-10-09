ओटीटी पर आ रही वो वेब सीरीज जिसके हर एपिसोड का बजट है बॉलीवुड की 5 फिल्मों के बराबर, लिख लीजिए तारीख

नेटफ्लिक्स की लोकप्रिय सीरीज “स्ट्रेंजर थिंग्स” का पांचवां और अंतिम सीजन इस साल तीन हिस्सों में रिलीज होने जा रहा है, जिसका बजट टीवी इतिहास में सबसे अधिक बताया जा रहा है. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, सीजन 5 का प्रति एपिसोड बजट 50-60 मिलियन डॉलर (443 से 532 करोड़ रुपये) के बीच है. बजट के मामले में ये “द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स: द रिंग्स ऑफ पावर” के बजट के करीब पहुंच चुकी है. इसके प्रति एपिसोड की लगात 58 मिलियन डॉलर (लगभग 514 करोड़ रुपये) थी. जिसकी वजह से ये सबसे महंगी वेब सीरीज में से एक है. इस पूरे सीजन का बजट लगभग 480 मिलियन डॉलर यानी 4261 करोड़ रुपये बताया जा रहा है.

“स्ट्रेंजर थिंग्स” सीजन 4 का बजट भी 30 मिलियन डॉलर (266 करोड़ रुपये) प्रति एपिसोड था, लेकिन आखिरी सीजन का बजट इसे कहीं पीछे छोड़ देता है. इस सीजन में 8 एपिसोड होंगे, जिनमें से पहले चार 26 नवंबर, अगले तीन 25 दिसंबर और अंतिम एपिसोड 31 दिसंबर को रिलीज होगा. प्रत्येक एपिसोड की अवधि 90 मिनट से दो घंटे तक होगी, जो इसे फिल्मों जैसा भव्य बनाता है.

All ‘STRANGER THINGS 5' episodes will be over 1 hour.



Between 90 to 120 minutes.



(Via: @PuckNews) pic.twitter.com/MSBXt1vdsd — The Hollywood Handle (@HollywoodHandle) October 8, 2025

“स्ट्रेंजर थिंग्स” ने दर्शकों के बीच जबरदस्त क्रेज पैदा किया है. नेटफ्लिक्स की ये वेब सीरीज काफी मायने रखती है और इस ओटीटी प्लेटफॉर्म की लोकप्रियता में अहम भूमिका निभाती है. ये सीरीज भी “गेम ऑफ थ्रोन्स” और “स्टार वॉर्स” जैसी सीरीज की लीग में आती है. “स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5” के शोरनर मैट डफर और रॉस डफर हैं. इस सीरीज में विनोना रायडर, मिली बॉबी ब्राउन, डेविड हार्बर, फिन वुल्फहार्ड और गेटेन मताराज्जो मुख्य किरदारों में दिखेंगे. इन पांच सीजन में कुल 42 एपिसोड होंगे. “स्ट्रेंजर थिंग्स” सीजन 5 का प्रीमियर 26 नवंबर, 2025 को नेटफ्लिक्स पर होगा तो अब इंतजार तो बनता है.