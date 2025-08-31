श्रीदेवी 16 साल की थीं जब उनसे शादी करना चाहता था ये सुपरस्टार, एक अपशकुन की वजह से नहीं कह पाया दिल की बात

बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार श्रीदेवी न केवल अपने शानदार अभिनय के लिए जानी जाती थीं, बल्कि उनकी निजी जिंदगी भी हमेशा चर्चा में रही. उनके चाहने वालों की लंबी फेहरिस्त थी, जिसमें बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के सितारे शामिल थे. कई अभिनेताओं के साथ श्रीदेवी ने यादगार फिल्में दीं लेकिन एक सुपरस्टार के साथ उनकी जोड़ी इतनी खास थी कि दोनों ने 19 फिल्मों में साथ काम किया. यह सुपरस्टार थे रजनीकांत, जिन्हें आज फैंस ‘थलाइवा' के नाम से पुकारते हैं.
13 साल की उम्र में बनी थीं रजनीकांत की मां
श्रीदेवी और रजनीकांत की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीता. खास बात यह है कि जब श्रीदेवी सिर्फ 13 साल की थीं, तब उन्होंने फिल्म ‘मूंदरू मुदिचू' में रजनीकांत की मां का किरदार निभाया था. उस वक्त रजनीकांत उनसे 13 साल बड़े थे. उम्र के इस अंतर के बावजूद रजनीकांत श्रीदेवी की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे. दोनों के बीच गहरी दोस्ती भी थी और रजनीकांत इस दोस्ती को शादी के बंधन में बदलना चाहते थे. वह श्रीदेवी को लेकर कई बार बेहद प्रोटेक्टिव भी हो जाते थे.
शादी का इरादा और अपशकुन का डर
रजनीकांत के करीबी और फिल्मकार के.बालचंदर के मुताबिक, जब श्रीदेवी 16 साल की थीं, तब रजनीकांत ने उनसे शादी करने का मन बना लिया था. वह इस सिलसिले में श्रीदेवी की मां से बात करने को तैयार थे. इसके लिए उन्होंने श्रीदेवी के घर में आयोजित एक गृह प्रवेश समारोह को चुना. रजनीकांत और के.बालचंदर उस समारोह में पहुंचे भी लेकिन तभी अचानक बिजली चली गई. रजनीकांत ने इसे एक बुरा शकुन माना और बिना कुछ कहे वहां से लौट आए. इसके बाद उन्होंने अपने प्यार का इजहार नहीं किया.
श्रीदेवी का बेमिसाल करियर
श्रीदेवी ने अपने करियर में न केवल बॉलीवुड, बल्कि साउथ सिनेमा में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई. उनकी खूबसूरती और अभिनय के दीवाने हर जगह थे. रजनीकांत के साथ उनकी जोड़ी ने साउथ की कई फिल्मों में धमाल मचाया, लेकिन उनकी यह अनकही प्रेम कहानी अधूरी रह गई. श्रीदेवी की जिंदगी और उनके करियर की तरह उनकी यह कहानी भी आज फैंस के बीच चर्चा का विषय है.
