सोने की थाली में खाने वाला पहला सुपरस्टार, 114 हफ्तों तक सिनेमाघर में लगी रही फिल्म, फिर जेल में कटी जिंदगी

साउथ एक्टर दुलकर सलमान की नई फिल्म कांता का बीती 7 नवंबर को ट्रेलर रिलीज हुआ. इस फिल्म का निर्देशन सेलवामनी सेल्वाराज ने किया है. फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखी है. इस फिल्म के ट्रेलर के आने के बाद तमिल सिनेमा के पहले सुपरस्टार मायावरम कृष्णमूर्ति त्यागराज भगवतार का नाम सामने आया है. बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं. यह एक एक्टर होने के साथ-साथ बेहतरीन सिंगर भी थे. इनकी झोली में एक से एक सुपरहिट फिल्म है. त्यागराज की फिल्में थिएटर पर सिल्वर और गोल्डन जुबली हुआ करती थी. उनकी सबसे लंबे समय तक थिएटर पर हिट रहने वाली फिल्म हरिदास (1944) थी.



कांता में दिखेगी त्यागराज की कहानी?



फिल्म हरिदास ने थिएटर मद्रास के ब्रॉडवे सिनेमा में 114 हफ्तों (करीब 784 दिन) तक चलने का लगभग अटूट रिकॉर्ड बनाया था. यह रिकॉर्ड लगभग 6 दशकों तक कायम रहा और इस रिकॉर्ड को साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म चंद्रमुखी (2005) ने तोड़ा था. चंद्रमुखी चेन्नई के शांति थिएटर में 890 दिनों तक चली थी. कल्पना कीजिए तमिल सिनेमा में एमजी रामचंद्रन (एमजीआर), शिवाजी गणेशन, जेमिनी गणेशन, रजनीकांत और कमल हासन जैसे कई सितारों के आने और उनके हिट होने के बावजूद, उनके इस रिकॉर्ड को टूटने में लगभग 59 साल लग गए. अब कहा जा रहा है कि फिल्म कांता इसी सुपरस्टार की कहानी से प्रेरित है.



कौन थे एमके त्यागराज भगवतार ?



1 मार्च 1910 को सुनार के घर में पैदा हुए एक्टर को बचपन से गाने का शौक था. उन्होंने कर्नाटक संगीत की शिक्षा ली और उन्हें 'भगवतार' की उपाधि मिली. साल 1934 में उन्होंने सिनेमा में डेब्यू किया. उनका गाना पवलक्कोडी बहुत पॉपुलर हुआ, जो उनकी डेब्यू फिल्म में था. उनकी सक्सेस फिल्मों में चिंतामणी (1943), अंबिकापति (1937), तिरुनीलकंतर (1940) शामिल हैं. त्यागराज इतने पैसे वाले हो गये थे कि सोने की थाली में डिनर किया करते थे.



एक्टर ने की पत्रकार की हत्या?

करियर के शिखर पर त्यागराज को पत्रकार लक्ष्मीकांतन मर्डर केस में जेल हुई. लक्ष्मीकांतन स्टार्स की पर्सनल लाइफ के बारे में लिखा करते थे. फर्जी कागजात के चलते पत्रकार 7 सालों तक जेल में सजा काट चुका है. वह स्टार्स की पर्सनल लाइफ को कवर कर उन्हें रिवील करने की धमकी दे पैसे ऐंठता था.