300 फिल्में करने वाला सुपरस्टार, पत्नी की मौत से टूटकर कर ली आत्महत्या, बच्चों को छोड़ कामवाली के नाम की दौलत

दौलत और शोहरत कमाने के बाद भी कई स्टार्स के जीवन का चौंकाने वाला अंत हुआ है. कुछ एक्टर्स की मौत तो कंगाली की समय में हुई. इस कड़ी में एक ऐसे एक्टर का नाम शामिल है, जिनकी कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी.

जरूरी नहीं पर्दे पर खुशी और रोमांटिक दिखने वाला स्टार अपनी निजी लाइफ में भी खुश हो. कई स्टार्स हैं, जो अपनी निजी तकलीफों को मन के अंदर रख चेहरे पर मुस्कान लेकर पर्दे पर उतरते हैं और अपने दर्शकों को जरा भी शक नहीं होने देते हैं कि वो अपनी असल जिंदगी में कितने परेशान हैं. दौलत और शोहरत कमाने के बाद भी कई स्टार्स के जीवन का चौंकाने वाला अंत हुआ है. कुछ एक्टर्स की मौत तो कंगाली की समय में हुई. इस कड़ी में एक साउथ एक्टर रंगनाथ का नाम भी शामिल है, जिनकी कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी.

एक्टर का चौंकाने वाला अंत

रंगनाथ ने 70 के दशक में तेलुगु सिनेमा में कदम रखा था और वह फिल्मों में कैरेक्टर रोल करते थे. उन्होंने गोपाल-गोपाल, देवराय, अडवी रामुडु और निजाम जैसी फिल्मों में शानदार काम किया था. फिल्मों के अलावा वह छोटे पर्दे पर भी काम कर चुके हैं, जिसमें शांति निवासम, मोगलिरेकुलु जैसे फेमस टीवी सीरियल शामिल हैं. उनका असली नाम तिरुमला सुंदर श्री रंगनाथ था. फिल्मों में एंट्री करने से पहले वह इंडियन रेलवे में एक टिकट कलेक्टर थे, लेकिन एक्टिंग का शौक उन्हें बचपन से ही था. यही कारण था कि उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी. साल 1974 में बतौर एक्टर उन्होंने फिल्म चंदना से टॉलीवुड में कदम रखा था. इसके बाद उन्होंने 40 फिल्मों में लीड रोल किया था.

कामवाली को दे दी प्रॉपर्टी

अपने जीवनकाल में वह 300 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके थे. ना सिर्फ तेलुगु बल्कि तमिल, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने का काम किया था. फिर उन्होंने शादी रचाई और इस शादी से उन्हें दो बेटियां हुईं, लेकिन एक्टर का अंत बहुत चौंकाने वाला था. एक्टर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. इससे पहले उन्होंने 15 सालों तक बिस्तर पड़ी रही पत्नी की सेवा की थी. साल 2009 में पत्नी की मौत के बाद एक्टर टूट गए थे. अंतिम दिनों में हालात इतने बुरे हुए कि उन्हें 5 हजार रुपये के किराए के घर में रहना पड़ा था. अपने सुसाइड नोट में एक्टर ने लिखा था मीनाक्षी को परेशान मत करो. मीनाक्षी उनकी कामवाली थी, जिसने उनकी बीमारी में देखभाल की थी. एक्टर ने अपने अच्छे समय में मीनाक्षी को कुछ संपत्ति और कैश भी दिया था.  

