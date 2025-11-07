पद्मावत में ये स्टार किड बना था रणवीर सिंह का बॉडी डबल, अब हीरो बन कर देगा अजय देवगन को टक्कर

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जावेद जाफरी के बेटे और मशहूर कॉमेडियन जगदीप के पोते मीजान जाफरी आज फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं. 9 मार्च 1995 को मुंबई में जन्मे मीजान ने ग्लैमर की दुनिया में कदम किसी और की तरह नहीं, बल्कि एक तकनीकी समझ रखने वाले कलाकार के रूप में रखा. उन्होंने अमेरिका के फ्रैंकलिन एंड मार्शल कॉलेज से बिजनेस स्टडीज की और फिर न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स से फिल्म डायरेक्शन और एडिटिंग की पढ़ाई की. यहीं से मीजान ने सिनेमा की बारीकियों और कहानी कहने की कला को गहराई से समझा.

एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले मीजान ने संजय लीला भंसाली जैसे दिग्गज निर्देशक के साथ काम किया. उन्होंने ‘बाजीराव मस्तानी' और ‘पद्मावत' जैसी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर अपनी शुरुआत की. दिलचस्प बात यह है कि ‘पद्मावत' की शूटिंग के दौरान मीजान ने रणवीर सिंह के बॉडी डबल के रूप में भी काम किया था. उन्होंने फिल्म के कुछ दृश्यों में खलनायक अलाउद्दीन खिलजी के किरदार की जगह ली थी. बाद में मीजान ने खुद एक इंटरव्यू में यह बात स्वीकार की थी.

साल 2019 में मीजान ने संजय लीला भंसाली के प्रोडक्शन की फिल्म ‘मलाल' से बतौर लीड एक्टर डेब्यू किया. फिल्म में उनके भावनात्मक अभिनय और नैचुरल स्क्रीन प्रेजेंस की जमकर सराहना हुई. इसके बाद उन्होंने प्रियदर्शन की कॉमेडी फिल्म ‘हंगामा 2' (2021) में अपनी कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों को प्रभावित किया. 2023 में मीजान ‘यारियां 2' में नजर आए, जहां उन्होंने युवाओं से जुड़ी कहानी में अपने प्रदर्शन से पहचान और मजबूत की. 2024 में ‘द मिरांडा ब्रदर्स' और 2025 में ‘नादानियां' जैसी फिल्मों से उन्होंने साबित किया कि वे सिर्फ एक स्टारकिड नहीं, बल्कि एक बहुमुखी अभिनेता हैं.

इन दिनों मीजान अपनी आने वाली फिल्म ‘दे दे प्यार दे 2' को लेकर चर्चा में हैं, जिसमें वे अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और आर. माधवन के साथ नजर आएंगे. खास बात यह है कि इस फिल्म में उनके पिता जावेद जाफरी भी नजर आएंगे. यह रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 14 नवंबर 2025 को रिलीज होगी, और दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि यह नया स्टारकिड अब क्या कमाल दिखाता है.