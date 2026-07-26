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दिलजले आशिकों के बीच लोकप्रिय हुआ था शाहरुख खान का यह गाना, 30 साल पुराने सॉन्ग को कुमार सानू ने दी थी आवाज

रविवार को इंस्टाग्राम पर अनु ने एक दिल को छू लेने वाला नोट शेयर किया और इस सदाबहार गाने की तारीफ की, जिसे 30 साल पूरे हो गए हैं.

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दिलजले आशिकों के बीच लोकप्रिय हुआ था शाहरुख खान का यह गाना, 30 साल पुराने सॉन्ग को कुमार सानू ने दी थी आवाज
दिलजले आशिकों के बीच लोकप्रिय हुआ था शाहरुख खान का यह गाना
नई दिल्ली:

कंपोजर अनु मलिक ने अपने यादगार गाने "दिल की तन्हाई को" से जुड़ी यादें ताजा की हैं. उन्होंने शाहरुख खान की तारीफ की कि उन्होंने अपने जबरदस्त एक्सप्रेशन से इस गाने में एक खास जादू भर दिया. रविवार को इंस्टाग्राम पर अनु ने एक दिल को छू लेने वाला नोट शेयर किया और इस सदाबहार गाने की तारीफ की, जिसे 30 साल पूरे हो गए हैं. गाने का शाहरुख खान वाला वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं..." शाहरुख, तुम्हारे एक्सप्रेशन ने मेरे गाने को बिल्कुल अलग लेवल पर पहुंचा दिया. शाहरुख... कल भी, आज भी और कल भी... हमेशा के लिए यादगार!"

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"30 साल बाद भी इसका जादू बरकरार है. महेश भट्ट हमेशा मेरे मन की गहरी भावनाओं को समझते थे और उन्हें म्यूजिक के जरिए जिंदा कर देते थे.  यह मशहूर गाना 1996 की फिल्म "चाहत" का है. इसे कुमार सानू ने गाया था और अनु मलिक ने इसका संगीत दिया था. महेश भट्ट के निर्देशन में बनी 1996 की इस हिंदी रोमांटिक-एक्शन थ्रिलर फिल्म में पूजा भट्ट, नसीरुद्दीन शाह, राम्या कृष्णन और अनुपम खेर ने भी अहम भूमिकाएं निभाई थीं. अक्टूबर 2013 में, शाहरुख खान ने अपने प्रोडक्शन बैनर 'रेड चिलीज एंटरटेनमेंट' के तहत इस फ़िल्म के अधिकार हासिल कर लिए. बाद में 2009 में इस फिल्म का ओडिया रीमेक "प्रेम रोगी" के नाम से बनाया गया.

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फ़िल्म में शाहरुख खान ने रूप सिंह राठौड़ का किरदार निभाया था, जबकि पूजा भट्ट ने नर्स पूजा सिंह राठौड़ की भूमिका निभाई थी, जो रूप की प्रेमिका और पत्नी थीं. अनु मलिक ने शाहरुख खान की फिल्मों के लिए कई यादगार गाने तैयार किए, जिनमें "बाजीगर" (1993), "बादशाह" (1999), "अशोका" (2001) और "मैं हूं ना" (2004) शामिल हैं. सुपरस्टार के साथ  उनके सहयोग से "बाजीगर ओ बाजीगर," "तुमसे मिलके दिल का" और "चलते-चलते" जैसे सदाबहार हिट गाने बने.

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