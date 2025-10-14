विज्ञापन

हर फिल्म में हीरो से ज्यादा फीस लेता था ये विलेन, फालतू खर्च से करता था परहेज और खुद चलाता था अपनी कार

इस लीजेंड्री विलेन के बारे में ये डिटेल जॉली एलएलबी एक्टर सौरभ शुक्ला ने दी थी. इस तरह के किस्से कहानियां फिल्म स्टार्स से ही सुनने को मिलते हैं.

Read Time: 2 mins
Share
हर फिल्म में हीरो से ज्यादा फीस लेता था ये विलेन, फालतू खर्च से करता था परहेज और खुद चलाता था अपनी कार
अमरीश पुरी की बचपन की तस्वीर
Social Media
नई दिल्ली:

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर्स के हाई लेवल के खर्च को लेकर चर्चा बढ़ती जा रही है. ऐसे में सीनियर एक्टर सौरभ शुक्ला ने इस मामले पर अपना विजन शेयर किया है. दिवंगत दिग्गज एक्टर अमरीश पुरी का एग्जाम्पल देते हुए, शुक्ला ने याद किया कि कैसे पुरी केवल एक मेकअप आर्टिस्ट के साथ ट्रैवल करते थे और अपनी कार खुद चलाते थे, जिससे उनके स्टाफ का खर्च मिनिमम रहता था. एएनआई के साथ अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में शुक्ला ने 2001 की कल्ट क्लासिक फिल्म नायक: द रियल हीरो में पुरी के साथ काम करने को याद किया. इस फिल्म में अनिल कपूर लीड रोल में थे. 

सौरभ शुक्ला ने कहा, "उस समय, मेरे लिए यह काफी था कि मुझे एक फिल्म में कास्ट किया गया. यह एक बड़ी फिल्म थी और इसमें बड़े कलाकार थे - अनिल कपूर, अमरीश पुरी. यह एक अच्छा एक्सपीरियंस था. हमें फिल्म में काम करने में बहुत मजा आया. यह पहली बार था जब मैं अमरीश पुरी साहब से मिला था. मैं उनसे अपनी जिंदगी के उस दौर में मिला था जब मैं सितारों को दूर से देखता था और एक स्टार होने के नाते हम यही समझते थे कि वे अपने साथ एक टीम लेकर चलते हैं."

सौरभ ने आगे बताया, "नायक पर काम करते हुए मुझे पता चला कि अमरीश पुरी अपनी फिल्मों में लीड एक्टर से एक रुपया ज्यादा लेते थे. इससे पता चलता है कि वह इतने बड़े स्टार थे, लेकिन उनके पास न तो कोई सेक्रेटरी था और न ही कोई ड्राइवर. उनके पास बस एक मेकअप मैन था. मैंने उनसे पूछा, 'क्या आपके पास कोई स्टाफ नहीं है?' उन्होंने जवाब दिया, 'मैं पागल हूं क्या? पैसे मैं कमाऊं और बांटता रहूं स्टाफ में.' यही वजह है कि मैं इस इंटरव्यू में अपनी कार चलाकर आया हूं, और मैं किसी के साथ नहीं जाता."

काम की बात करें तो, सौरभ शुक्ला आखिरी बार लीगल कॉमेडी ड्रामा जॉली एलएलबी 3 में नजर आए थे. उन्होंने इस फिल्म में जज सुंदरलाल त्रिपाठी का अपना किरदार रिपीट किया. फिल्म में अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सीमा बिस्वास और गजराज राव भी लीड रोल में थे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Amrish Puri, Amrish Puri Villain, Amrish Puri Charged One Rupee More Than Heroes, Amrish Puri No Entourage, Amrish Puri Trivia, Amrish Puri Awards, Amrish Puri Films
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com