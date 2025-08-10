इस पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने देव आनंद के साथ किया रिश्ते का दावा, बोलीं- हम साथ रहते थे, हमारा रिश्ता...

पाकिस्तानी अभिनेत्री अनीता अयूब ने 1987 में टीवी सीरीज़ गर्दिश से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की. उन्होंने दिग्गज अभिनेता देव आनंद के साथ अपनी पहली फिल्म "प्यार का तराना" से पॉपुलैरिटी हासिल की. यह तो सभी जानते हैं कि देव आनंद ने अनीता का ऐड देखने के बाद उन्हें अपनी फिल्म में लिया, जो अनीता का बॉलीवुड डेब्यू था. वह देव आनंद के साथ "गैंगस्टर" में भी नज़र आईं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अनीता दिग्गज अभिनेता देव आनंद के साथ रहती थीं? जी हां, आपने सही पढ़ा. एक पुराना इंटरव्यू फिर से ऑनलाइन सामने आया है, जिसमें अभिनेत्री ने खुलासा किया है कि उनके और देव साहब के बीच हर तरह के रिश्ते को समेटे हुए एक खास रिश्ता था.

जब अनीता अयूब ने खुद किया खुलासा

लेहरन के साथ एक पुराने इंटरव्यू में अनीता को देव आनंद के साथ अपनी डेटिंग की अफवाहों पर बात करते हुए देखा गया था. एक सवाल के जवाब में अभिनेत्री ने खुलासा किया कि अभिनेता के साथ उनके हर तरह के रिश्ते रहे हैं. उन्होंने कहा, "उनका रिश्ता तो हर किस्म का हो गया था, एक बड़ा भाई, एक पिता, एक प्रेमी, एक मां. रिश्ता हर किस्म का था."

उसी इंटरव्यू में, अनीता ने उस समय के बारे में भी बताया जब वह और देव आनंद साथ रहते थे. उन्होंने बताया कि डेनमार्क में अपने प्रवास के दौरान, वह चार हफ़्ते तक देव के साथ रहीं. वह दूसरी मंज़िल पर रहीं, जबकि देव आनंद तीसरी मंज़िल पर रहे. उन्होंने बताया कि साथ रहने से वह देव आनंद के और करीब आईं और उन्हें अभिनेता के बारे में और जानने में मदद मिली.

एक्ट्रेस ने कहा, "डेनमार्क में, हम चार हफ़्ते साथ रहे, वो तीसरी मंज़िल पर रहता था और मैं दूसरी मंज़िल पर. और आप जानते ही हैं, जब आप इस तरह साथ रहते हैं, हर सुबह एक-दूसरे को देखते हैं और पूरा दिन साथ-साथ बिताते हैं, तो आप किसी भी व्यक्ति के बारे में अपने आप ही सब कुछ जान जाते हैं. मुझे उन्हें अपना बॉयफ्रेंड, अपनी मां, अपने पिता, अपने भाई - सब कुछ चुनने में कोई आपत्ति नहीं थी!"

अनीता अयूब का निजी जीवन

1995 में, अनीता ने भारतीय गुजराती व्यवसायी सौमिल पटेल से शादी कर ली. शादी के तुरंत बाद, वह न्यूयॉर्क चली गईं और अपने परिवार के साथ वहीं बस गईं. इस जोड़े ने अपने बेटे शेज़ार का स्वागत किया. हालांकि, बाद में उनकी शादी में मुश्किलें आईं और उनका तलाक हो गया. बाद में, अनीता को दूसरा प्यार मिला और उन्होंने एक पाकिस्तानी व्यवसायी सुबक मजीद से शादी कर ली.