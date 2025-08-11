2025 की डार्क हॉर्स निकली ये हॉरर कॉमेडी फिल्म, साढ़े पांच करोड़ के बजट में कमाए 75 करोड़- सिनेमाघरों में तूफान जारी

कन्नड़ सिनेमा ने 2025 में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है. इस उपलब्धि को हासिल करने का क्रेडिट जे.पी. तुमिनाड को जाता है. उनके द्वारा निर्देशित और लिखित हॉरर-कॉमेडी फिल्म ‘सु फ्रॉम सो' सिनेमाघरों में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. 25 जुलाई 2025 को रिलीज हुई यह फिल्म ना सिर्फ दर्शकों का दिल जीत रही है, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी तहलका मचा रही है. जिस साल बॉक्स ऑफिस सलमान खान की सिकंदर और कमल हासन की ठग लाइफ जैसी बिग बजट फिल्में कमाई करने में पस्त रहीं, वहीं सैयारा और महावतार नरसिम्हा के तूफान के बीच सु फ्रॉप सो ने अपनी कहानी के दम पर झंडे गाड़ दिए हैं. दिलचस्प यह है कि टाइटल का सु यानी सुलोचना और सो यानी सोमेश्लवर है.

‘सु फ्रॉम सो' का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

आईएमडीबी के मुताबिक, सिर्फ 5.50 करोड़ रुपये के बजट में बनी ‘सु फ्रॉम सो' फिल्म ने अब तक 75 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. जिससे यह 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म बन गई है. यही नहीं, बाकी भाषाओं में भी इतने परसेंट का प्रॉफिट कमाने वाली यह एकमात्र फिल्म है. यह फिल्म अब भी सिनेमाघरों में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है और इसके 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है.

‘सु फ्रॉम सो' ट्रेलर

‘सु फ्रॉम सो' की कहानी

‘सु फ्रॉम सो' एक अनोखी हॉरर-कॉमेडी है, जिसमें जे.पी. तुमिनाड, शनिल गुरु, प्रकाश तुमिनाड, दीपक राय पनाजे और राज बी. शेट्टी जैसे कलाकारों ने शानदार एक्टिंग क है. लाइटर बुद्धा फिल्म्स के बैनर तले निर्मित इस फिल्म की कहानी एक शांत गांव के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां एक लड़के की मासूम प्रेम कहानी अजीबोगरीब घटनाओं को जन्म देती है, जिसे लोग भूत से जोड़कर देखते हैं. फिल्म की कहानी में कॉमेडी का छौंक खूब पसंद किया जा रहा है. कर्नाटक और केरल में फिल्म को फैन्स का जमकर प्यार मिल रहा है. खासकर मलयालम डब संस्करण ने भी दर्शकों का ध्यान खींचा है.

2025 की डार्क हॉर्स सु फ्रॉम सो

सोशल मीडिया पर भी ‘सु फ्रॉम सो' की चर्चा जोरों पर है. एक्स पर फैन्स ने इसे ‘2025 का डार्क हॉर्स' करार दिया है, जिसने बड़े बजट की फिल्मों को पछाड़ दिया. इस फिल्म ने कंटेंट-ड्रिवेन सिनेमा की ताकत को साबित किया है.