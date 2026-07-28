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2003 में बैकग्राउंड डांसर थी ये लड़की, 2014 में बनी सलमान खान की हीरोइन, 23 साल में बनाई 185 करोड़ की संपत्ति

बैकग्राउंड डांसर के तौर पर करियर की शुरुआत करने वाली ये एक्ट्रेस आज बॉलीवुड का जाना-माना नाम है. एक्ट्रेस ने जबरदस्त फिल्म के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया था और खूब चर्चा बटोरी थी.

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2003 में बैकग्राउंड डांसर थी ये लड़की, 2014 में बनी सलमान खान की हीरोइन, 23 साल में बनाई 185 करोड़ की संपत्ति
फोटो में दिख रही ये लड़की आज नामचीन एक्ट्रेस

बैकग्राउंड डांसर के तौर पर करियर की शुरुआत करने वाली ये एक्ट्रेस आज बॉलीवुड का जाना-माना नाम है. एक्ट्रेस ने जबरदस्त फिल्म के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया था और खूब चर्चा बटोरी थी. बॉलीवुड के भाईजान के साथ फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखना साधारण बात नहीं है. कभी सलमान खान के पीछे बैकग्राउंड डांसर बनकर पर्दे पर दिखाई देने वाली इस एक्ट्रेस ने सलमान के साथ लीड रोल किया और खूब तारीफें बटोरी. अब तक तो आप समझ ही गए होंगे की हम सलमान खान के साथ 'जय हो' मूवी से डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस डेजी शाह की बात कर रहे हैं. एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले डेजी एक कोरियोग्राफर और मॉडल के तौर पर भी काम कर चुकी हैं.

बैकग्राउंड डांसर से हीरोइन तक का सफर

सलमान की हीरोइन बनने से पहले डेजी शाह बैकग्राउंड डांसर थी और कोरियोग्राफर के तौर पर भी काम कर चुकी हैं. सलमान खान की पॉपुलर मूवी तेरे नाम के गाने लगन लागी और ओ जाना में डेजी बॉलीवुड के भाईजान के साथ बैकग्राउंड डांसर के तौर पर थिरक चुकी हैं. यही नहीं डेजी इंडस्ट्री के जाने-माने कोरियोग्राफर्स में से एक गणेश आचार्य के साथ असिस्टेंट कोरियोग्राफर के तौर पर भी काम कर चुकी हैं.

2014 में एक्ट्रेस ने बैकग्राउंड से लाइमलाइट तक का सफर सलमान के साथ 'जय हो' मूवी के जरिए तय किया. जय हो बॉक्स ऑफिस पर काफी सफल रही और फिल्म में डेजी और सलमान की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया. इसके बाद डेजी शाह हेट स्टोरी 3 और रेस 3 जैसी फिल्मों में भी नजर आईं, लेकिन इन फिल्मों को जय हो इतनी सफलता और चर्चा नहीं मिली.

साउथ और गुजराती फिल्मों में भी किया है काम

जय हो से पहले डेजी शाह साउथ इंडस्ट्री में भी अपनी किस्मत आजमा चुकी थी. 2011 में एक्ट्रेस ने कन्नड़ मूवी भद्रा और उसके बाद बॉडीगार्ड में काम किया था. दरअसल, डेजी ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साउथ की इन्हीं फिल्मों के साथ किया था. साउथ के बाद बॉलीवुड में सलमान खान के साथ डेब्यू फिल्म जय हो से एक्ट्रेस को और पॉपुलैरिटी मिली. इसके बाद उन्होंने गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया. गुजरात फिल्म 'गुजरात 11' में डेजी ने मुख्य भूमिका निभाई थी जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था. एक्टिंग के अलावा डेजी शाह ने बतौर मॉडल भी काम किया है. आपको बता दें कि आज एक्ट्रेस की संपत्ति तकरीबन 185 करोड़ है.

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