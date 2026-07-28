421 साल पुरानी कहानी पर बनी थी यह फिल्म, दोस्त ने लगाई आग, पति ने किया पत्नी का मर्डर, कहलाई कल्ट क्लासिक, मिले कई अवॉर्ड

बीस साल पहले, 'ओमकारा' रिलीज हुई और इसने बॉलीवुड के साहित्य पर आधारित फिल्में बनाने के नजरिए को बदल दिया. 28 जुलाई, 2006 को रिलीज हुई विशाल भारद्वाज की इस फिल्म ने विलियम शेक्सपियर के नाटक 'ओथेलो' को उत्तर प्रदेश के परिवेश में पेश किया. इसमें राजनीति, अपराध, रोमांस और धोखा को मिलाकर एक जबरदस्त कहानी बुनी गई थी. अजय देवगन, सैफ अली खान, करीना कपूर, कोंकणा सेन शर्मा और विवेक ओबेरॉय की बेहतरीन एक्टिंग से सजी इस फिल्म को आलोचकों की खूब तारीफें मिली और यह हिंदी सिनेमा की सबसे मशहूर ड्रामा फिल्मों में से एक बन गई.

ओमकारा के 20 साल

'ओमकारा' विलियम शेक्सपियर के मशहूर दुखद नाटक 'ओथेलो' पर आधारित विशाल भारद्वाज की फिल्म है. कहानी को उसके मूल परिवेश में दिखाने के बजाय, भारद्वाज ने इसे ग्रामीण उत्तर प्रदेश की राजनीति के बैकग्राउंड में सेट किया, जिससे इसके किरदार और टकराव पूरी तरह भारतीय लगे. 'ओमकारा' से पहले, विशाल भारद्वाज ने 'मैकबेथ' पर आधारित 'मकबूल' (2003) बनाई थी. बाद में उन्होंने 'हैमलेट' पर आधारित 'हैदर' (2014) के साथ अपनी ट्रिलॉजी (तीन फिल्मों की सीरीज) पूरी की. इन तीनों फिल्मों को भारतीय सिनेमा में साहित्य पर आधारित बेहतरीन फिल्मों में गिना जाता है.

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'ओमकारा' से पहले, सैफ अली खान मुख्य रूप से रोमांटिक और कॉमेडी किरदारों के लिए जाने जाते थे. चालाक 'लंगड़ा त्यागी' के किरदार में उनके बदलाव ने दर्शकों और आलोचकों, दोनों को हैरान कर दिया और उन्हें खूब तारीफ और कई अवॉर्ड्स दिलाए. इसे आज भी इसे उनके करियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक मानते हैं. विशाल भारद्वाज और रॉबिन भट्ट के लिखे डायलॉग्स में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ठेठ बोली का इस्तेमाल किया गया था. इस असली भाषा ने किरदारों में गहराई ला दी और यह फिल्म की सबसे खासियतों में से एक बन गई.

ओमकारा शुक्ला का किरदार निभाने के लिए अजय देवगन ने एक ताकतवर ग्रामीण नेता की स्थानीय बोली और बॉडी लैंग्वेज को अपनाया. उनकी सधी हुई एक्टिंग की असलियत के लिए काफी तारीफ हुई. बिपाशा बसु वाला जोशीला डांस नंबर 'बीड़ी जलाई ले' 2006 के सबसे बड़े हिट गानों में से एक बन गया. सुनिधि चौहान और सुखविंदर सिंह का गाया यह गाना आज भी पार्टियों और स्टेज परफॉर्मेंस में लोगों का पसंदीदा बना हुआ है. ओमकारा को नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में तीन सम्मान मिले, जिसमें कोंकणा सेन शर्मा का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवॉर्ड भी शामिल था.

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फिल्म में करीना कपूर ने ग्लैमरस किरदारों से हटकर मासूम डॉली मिश्रा का किरदार निभाया. क्रिटिक्स ने उनकी सादगी भरी एक्टिंग की तारीफ की और कई लोग इसे उनके करियर के सबसे बेहतरीन किरदारों में से एक मानते हैं. दो दशक बाद भी, ओमकारा अब तक बनी बेहतरीन हिंदी फिल्मों की लिस्ट में शामिल है. जबरदस्त एक्टिंग, यादगार म्यूजिक, बेहतरीन राइटिंग और ओथेलो की कहानी ओरिजिनल अंदाज में पेश करने की वजह से यह फिल्म आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है.