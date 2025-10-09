विज्ञापन

कांतारा चैप्टर 1 और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी पर भारी पड़ी ये फिल्म, दो फिल्मों के शोर में वसूला बजट

Nikka Zaildar 4 Box Office Collection Day 4: एमी विर्क और सोनम बाजवा की निक्का जैलदार 4 ने बजट की कमाई कांतारा चैप्टर 1 और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के शोर में वसूल ली है. 

Nikka Zaildar 4 Box Office Collection निक्का जेलदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 7
नई दिल्ली:

2 अक्टूबर वह दिन था जब कांतारा चैप्टर 1 ने सिनेमाघरों में दस्तक दी थी. इस फिल्म ने ना सिर्फ एक ही दिन में बजट की कमाई वसूली बल्कि 7 दिनों में 400 करोड़ का आंकड़ा वर्ल्डवाइड पार हो गया. जबकि भारत में फिल्म के कमाई 300 करोड़ तक पहुंच गई. वहीं वरुण धवन और जान्हवी कपूर की सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की बात करें तो इस फिल्म ने 7 दिनों में 53 करोड़ का वर्ल्डवाइड आंकड़ा पार कर लिया है. हालांकि फिल्म का बजट 60 से 80 करोड़ तक का बताया जा रहा है, जो हासिल करना अभी बाकी है. लेकिन इन दो फिल्मों के शोर में पंजाबी फिल्म ने बाजी मार ली है. 

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, पहले दिन निक्का जेलदार ने 1 करोड़ की ओपनिंग की थी. दूसरे दिन यह आंकड़ा 38 लाख पर पहुंचा. तीसरे दिन फिल्म की कमाई 60 लाख पर गई. जबकि चौथे दिन 73 करोड़ फिल्म ने कमाए. वहीं पांचवे दिन 23 करोड़ की कमाई फिल्म ने की. जबकि छठे दिन 34 करोड़ फिल्म ने वसूले. सातवें दिन 16 लाख का कलेक्शन फिल्म ने हासिल किया. 

इन सबके बाद 7 दिनों में भारत में निक्का जेलदार का कलेक्शन 3.53 करोड़ का है. जबकि फिल्म का बजट 4 करोड़ बताया गया है, जिसके चलते फिल्म बजट की कमाई वसूलने से थोड़ी दूर पर है. हालांकि वर्ल्डवाइड यह आंकड़ा 4 करोड़ पार हो गया है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि 'निक्का जेलदार-4' में सोनम बाजवा के साथ एमी विर्क मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं. यह फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. वहीं हर दिन फिल्म की कमाई में बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है. 

इसके अलावा सोनम बाजवा के वर्कफ्रंट की बात करें तो उनकी अपकमिंग फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' में अभिनेता हर्षवर्धन राणे के साथ नजर आएंगी। फिल्म के गाने और ट्रेलर रिलीज हो चुके हैं. मिलाप जावेरी द्वारा निर्देशित रोमांटिक ड्रामा फिल्म के सह-निर्माता राघव शर्मा हैं. पहले इस फिल्म को 2 अक्टूबर को रिलीज किया जाना था, मगर अब ये 21 अक्टूबर को रिलीज होगी. फिल्म में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की जोड़ी पहली बार बड़े पर्दे पर दिखाई देगी. 

