कार्तिक आर्यन की फिल्म से डेब्यू, बतौर चाइल्ड एक्टर मचाया धमाका, जानें अब कहां है हीरो नंबर 1 का ये मासूम रिंकू

साल 2015 में लव रंजन की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म प्यार का पंचनामा 2 से बतौर एक्टर डेब्यू किया था. फिल्म में वह कार्तिक आर्यन के दोस्त बने थे.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड का अपना एक इतिहास यह भी है कि ज्यादातर चाइल्ड कलाकार बड़े हीरो नहीं बन पाते और सुपरस्टार के बेटे फिल्मों में हिट नहीं हो पाते. यह सिलसिला आज भी बराबर चल रहा है. बॉलीवुड में बड़े-बड़े सुपरस्टार के बेटे एक हिट को तरस रहे हैं, तो वहीं फ्लॉप एक्टर के बच्चे सुपरस्टार बनकर फिल्म इंडस्ट्री पर छाए हुए हैं, लेकिन बॉलीवुड में चाइल्ड एक्टर्स को कुछ हाथ नहीं लग रहा है. हम बात करेंगे उस चाइल्ड स्टार की जो शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान और गोविंदा जैसे स्टार्स के साथ काम करने के बाद भी फिल्म इंडस्ट्री में बतौर एक्टर जगह नहीं बना पाया.
 

कौन हैं ये चाइल्ड स्टार?
यहां बात हो रही है फिल्म 'मासूम' से फिल्मी दुनिया में आया मासूम सा दिखने वाला एक्टर ओमकार कपूर की, जिन्होंने 6 साल में 13 फिल्मों में चाइल्ड एक्टर का रोल प्ले किया था. इसमें उनकी पहली फिल्म मासूम (1996) है. इसके बाद शाहरुख खान की फिल्म चाहत में विक्की, गोविंदा की हीरो नंबर 1 में रिंकू, जुड़वां में सलमान खान के बचपन और अनिल कपूर की फिल्म जुदाई में एक्टर के बेटे का रोल प्ले किया था. इसके अलावा ओमकार ने बतौर चाइल्ड एक्टर अक्षय कुमार की इंटरनेशनल खिलाड़ी, आमिर खान की मेला में भी काम किया था.

अब कहां हैं ओमकार कपूर?

साल 2015 में लव रंजन की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म प्यार का पंचनामा 2 से बतौर एक्टर डेब्यू किया था. फिल्म में वह कार्तिक आर्यन के दोस्त बने थे. इसके बाद एक्टर को यू मी और घर, झूठा कहीं का, लवस्ते और बटन में देखा गया. अब वह फिल्म प्रोजेक्ट लव में दिखेंगे. ओमकार ने कौशिकी, भूत पूर्व, भ्रम, फॉरबिडन लव, बिसात और शादी के बाद जैसी सीरीज में भी काम किया है. वहीं, टीवी पर सबसे पहले साल 1993 में शो फिल्मी चक्कर में वह चिंटू के रोल में दिखे थे. टीवी पर साल 2024 में आए शो आंगन-अपनों का में एक्टर ने सिद्धार्थ का रोल किया था. फिल्म इंडस्ट्री में इतना काम करने के बाद भी उन्हें वो मुकाम हासिल नहीं हुआ, जो वह चाहते थे. ओमकार आज 38 साल के हैं और अभी तक शादी भी नहीं रचाई है.

