दारा सिंह के आगे खड़े इस बच्चे का 3 दशक से बॉलीवुड पर है दबदबा, सुपरस्टार का दामाद पर बीवी फ्लॉप, नेट वर्थ 2500 करोड़

बॉलीवुड स्टार्स बचपन में कैसे दिखते थे, उनके फैंस के लिए यह एक बहुत बड़ा सवाल है. अब तो सोशल मीडिया आ गया है, तो कई बॉलीवुड स्टार्स के बचपन की तस्वीरें देखने को मिल रही है. अगर सोशल मीडिया ना आता तो शायद आप और हम कभी भी अपने चहेते स्टार्स की बचपन की झलक देख ही नहीं पाते. अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसे सुपरस्टार के बचपन की फोटो, जो आज हिंदी सिनेमा के सबसे पहले सुपरस्टार का दामाद है. हिंद केसरी दारा सिंह के साथ खूबसूरत हेयर स्टाइल में दिख रहा यह बच्चा कौन सा स्टार है, क्या आपने पहचाना? अगर नहीं तो चलिए हम बताते हैं.



कौन हैं ये सुपरस्टार बच्चा?

सोशल मीडिया पर दारा सिंह के साथ इस सुपरस्टार की तस्वीर छाई हुई है. यह बच्चा आज बॉलीवुड में सबसे एक्टिव और डिसिप्लिन एक्टर है और इसके साथ काम करने से कई स्टार्स बचते हैं. क्योंकि यह एक्टर सुबह 5 बजे सेट पर पहुंचकर लंच टाइम तक शूटिंग निपटाकर घर चला जाता है. इस एक्टर को हम खिलाड़ी कुमार के नाम से जानते हैं. अब तो आप पक्का समझ ही गए होंगे कि हम अक्षय कुमार की बात कर रहे हैं. जी हां, अक्षय कुमार हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के दामाद हैं और ट्विंकल खन्ना के पति हैं. अक्षय कुमार बीते 3 दशक से बॉलीवुड से जुड़ें हैं और आज भी बतौर लीड एक्टर काम करते हैं.



एक्टर की नई रिलीज फिल्म

अक्षय कुमार इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म जॉली एलएलबी 3 में नजर आ रहे हैं. इस फिल्म में उनके साथ अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला भी दर्शकों को गुदगुदा रहे हैं. अक्षय बॉलीवुड में तकरीबन सभी एक्ट्रेस संग काम कर चुके हैं और हर साल उनकी 3 से 4 फिल्में आना कंपलसरी है. लेकिन बीते दो-तीन सालों से उनको कोई बड़ी हिट नहीं मिली है और जॉली एलएलबी 3 भी बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं दिखा पा रही है. अक्षय कुमार अब अपनी अगली फिल्म हैवान की शूटिंग में बिजी हैं. इस फिल्म में उनके साथ सैफ अली खान नजर आएंगे और फिल्म के निर्देशक प्रियदर्शन हैं, जो एक्टर के साथ भूल भुलैया जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दे चुके हैं.