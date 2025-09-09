विज्ञापन

नेपाल का सुपरस्टार कहलाता है ये बॉलीवुड स्टार, 25 हफ्तों तक सिनेमाघरों में रही, 16 साल तक नहीं टूटा रिकॉर्ड

एक ही फिल्म से नेपाल का सुपरस्टार बना ये लड़का आज बॉलीवुड का 90 के दशक का सुपरस्टार है, जिसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली नेपाली फिल्म का 16 साल तक कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया.

Read Time: 2 mins
Share
नेपाल का सुपरस्टार कहलाता है ये बॉलीवुड स्टार, 25 हफ्तों तक सिनेमाघरों में रही, 16 साल तक नहीं टूटा रिकॉर्ड
एक ही फिल्म से नेपाल का सुपरस्टार बना ये एक्टर
नई दिल्ली:

नेपाल में हालात ठीक नहीं हैं. हाल ही में देश में सोशल मीडिया बैन होने के बाद उसके खिलाफ उठा विरोध तेज होता जा रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के दिग्गज स्टार नेपाल का 90 के दशक का सुपरस्टार है, जिसकी एक फिल्म 25 हफ्तों तक सिनेमाघरों में चली थी. वहीं इस फिल्म के ज्यादात्तर गानों को उसी सुपरस्टार ने गाया था. नहीं पहचाना.... यह और कोई नहीं बॉलीवुड के फेमस सिंगर उदित नारायण हैं, जिन्होंने ऑल टाइम क्लासिक्स नेपाली फिल्म कुसुमे रुमाल के साथ नेपाल में अपनी पहचान बनाई. इसके साथ सुपरस्टार का खिताब हासिल किया है.

उदित नारायण झा ने 1985 की नेपाली फिल्म कुसुमे रुमाल में एक्टिंग की थी, जिसके 6 गाने थे, जिसमें 4 गाने उन्होंने ने ही गाए थे. यह नेपाली फिल्म इंडस्ट्री की ऑल टाइम क्लासिक्स में से एक है, जिसमें उन्होंने खुद भुवन के.सी. और तृप्ति नादकर के साथ एक्टिंग की थी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस की टॉप 10 की लिस्ट में 25 हफ्ते तक रही. हालांकि 16 साल बाद 2001 में तुलसी घिमिरे की एक और फिल्म दर्पण छाया से पहले तक उदित नारायण की यह फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली नेपाली फिल्म थी.

बता दें कि उदित नारायण ने आमिर खान की फिल्म ‘कयामत से कयामत तक' में ‘पापा कहते हैं, बड़ा नाम करेगा' समेत कई गानों को अपनी आवाज दी है. वहीं यह गाना सुपरहिट साबित हुआ, जिसके बाद उदित नारायण के पास ऑफर्स की लाइन लग गई. इस गाने के लिए उन्हें पहली बार बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला. उन्होंने हिंदी, तेलुगू, कन्नड़, तमिल, बंगाली, सिंधी, उड़िया, भोजपुरी, नेपाली, मलयालम, असमिया, बघेली और मैथिली सहित कई अन्य भाषाओं में गाने गाए हैं. उन्होंने चार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते हैं. भारत सरकार ने उन्हें 2009 में पद्म श्री और 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Udit Narayan Film, Udit Narayan Nepali Film, Kusume Rumal, Nepal, Nepali Film, Udit Narayan Parents
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com