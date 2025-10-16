ऑडिशन में हुई रिजेक्ट, डायरेक्टर बोला स्टार जैसी चमक नहीं, आगे चलकर साउथ से लेकर बॉलीवुड तक की क्वीन बनी ये

हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं वो बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हैं और सबसे हैंडसम एक्टर धर्मेंद्र से की पत्नी हैं. आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं. बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी गुरुवार को अपना 77वां जन्मदिन मना रही हैं. इस मौके पर अभिनेता जैकी श्रॉफ ने उन्हें खास अंदाज में शुभकामनाएं दीं. जैकी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर हेमा मालिनी की कुछ पुरानी खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट कीं. तस्वीरों के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "मेरा सम्मान आपके लिए हमेशा रहेगा. जन्मदिन मुबारक, हेमा मालिनी."

डायरेक्टर ने किया था रिजेक्ट

हेमा मालिनी ने 1960 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था. उनकी मां, जया लक्ष्मी, भी चाहती थीं कि बेटी सिनेमा में बड़ा नाम कमाए. शुरुआती दिनों में हेमा को कई बार असफलता का सामना करना पड़ा. उन्होंने चेन्नई के कई स्टूडियो में स्क्रीन टेस्ट दिए, लेकिन तमिल निर्देशक सी.वी. श्रीधर ने 1964 में उन्हें यह कहकर ठुकरा दिया कि "उनके चेहरे में स्टार की चमक नहीं है." इस बात ने हेमा को गहरा आघात पहुंचाया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और मेहनत से अपने सपनों को साकार किया. वहीं, अभिनेत्री ने तेलुगु फिल्म 'पांडव वनवासम' (1965) और तमिल फिल्म 'इधु सथियम' (1962) में छोटी भूमिकाएं निभाई थीं.

जैकी श्रॉफ ने हेमा मालिनी की ये तस्वीर शेयर की.

अभिनेत्री को बॉलीवुड में पहला ब्रेक निर्देशक महेश कौल की फिल्म सपनों का सौदागर से मिला था. इस फिल्म में उन्होंने राज कपूर के साथ काम किया था. फिल्म के लिए हेमा मालिनी की मां की मुलाकात निर्देशक सुब्रमण्यम से हुई थी, जिन्होंने उन्हें राज कपूर से मिलवाया था.

राज कपूर ने फिल्म के लिए हेमा मालिनी का स्क्रीन टेस्ट लिया था, जिसके बाद सभी को अभिनेत्री की सादगी और अदाकारी भा गई थी. हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस में ज्यादा कमाल नहीं दिखा सकी थी. इसके बाद 1970 में उनकी तीन बड़ी फिल्में 'तुम हसीन मैं जवान', 'अभिनेत्री', और 'जॉनी मेरा नाम' रिलीज हुईं, जिनकी सफलता ने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया था.

हेमा मालिनी ने 'सीता और गीता', 'शोले', 'क्रांति', 'त्रिशूल', 'नसीब', 'सत्ते पे सत्ता', और 'बागबान' जैसी फिल्मों में उनके अभिनय और डांस से दर्शकों का दिल जीत लिया. उनकी जोड़ी धर्मेंद्र के साथ खास तौर पर हिट रही.

