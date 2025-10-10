विज्ञापन

वो हीरोइन, जिसे किसी ने कहा 'डायन' तो किसी ने 'वैम्प', अपने ही फैन से की शादी, 6 महीने बाद पति ने की आत्महत्या

आज बॉलीवुड की ऐसी मशहूर एक्ट्रेस का जन्मदिन है, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से अभिनय की दुनिया में इतिहास रच दिया. लेकिन निजी जीवन में उन्हें वह सुख और संतोष कभी नहीं मिला जो किसी इंसान की इच्छा होती है.

आज बॉलीवुड की ऐसी मशहूर एक्ट्रेस का जन्मदिन है, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से अभिनय की दुनिया में इतिहास रच दिया. लेकिन निजी जीवन में उन्हें वह सुख और संतोष कभी नहीं मिला जो किसी इंसान की इच्छा होती है. उनके संघर्ष और दुख भरे अनुभव आज भी उनके फैंस और बॉलीवुड के लिए एक संवेदनशील कहानी के रूप में याद किए जाते हैं. हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की बेहद ही फेमस और एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा के बारे में. 10 अक्टूबर को रेखा अपना जन्मदिन मनाती हैं. आज हम आपको रेखा के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी.

रेखा ने बॉलीवुड के महान अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ गहरा प्रेम किया, लेकिन यह रिश्ता सफल नहीं हो सका. 'कुली' फिल्म के सेट पर हुए एक हादसे के बाद उनके बीच दूरियां बढ़ गईं और दोनों अलग हो गए. रेखा की जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब मुकेश अग्रवाल, जो कि रेखा के सबसे बड़े फैन्स में से एक थे, उनके जीवन में शामिल हुए. 1990 में दोनों ने शादी की.

कौन थे मुकेश अग्रवाल?

13 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ने के बाद, मुकेश अग्रवाल ने कई छोटे-मोटे काम किए. 24 साल की उम्र में अपनी खुद की किचनवेयर कंपनी शुरू करके उन्होंने शोहरत हासिल की. मुकेश को दिल्ली की मशहूर हस्तियों के लिए आलीशान पार्टियां आयोजित करने के लिए जाना जाता था. रेखा और मुकेश अग्रवाल का परिचय उनके कुछ दोस्तों के जरिए हुआ था. उनके बीच रोमांस शुरू हुआ, जिसमें मुंबई और दिल्ली में कई मुलाकातें शामिल थीं. ऐसा कहा जाता है कि मुकेश ने जब रेखा को शादी के लिए प्रपोज किया तो उन्होंने तुरंत हां कर दी थी. मार्च 1990 में दोनों की शादी हुई और उसके बाद दोनों लंदन में हनीमून मनाने गए.

मुकेश अग्रवाल ने की आत्महत्या

कुछ ही दिनों में रेखा को एहसास हुआ कि मुकेश उनसे बहुत अलग हैं. वह डिप्रेशन से जूझ रहे थे और कई तरह की दवाइयां ले रहे थे. बिजनेस में नुकसान ने मुकेश को और परेशान कर दिया. उनके बीच अक्सर झगड़े होने लगे. रेखा ने धीरे-धीरे उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी और मुंबई लौट गई. मुकेश लगातार उनसे मिलने की कोशिश करते रहे, लेकिन रेखा उनसे नहीं मिली.

10 सितंबर 1990 को जब मुकेश ने रेखा से बातचीत की, तो दोनों ने आपसी सहमति से तलाक लेने का फैसला किया. उनकी शादी सिर्फ 6 महीने ही चल सकी. 26 सितंबर को रेखा स्टेज शो के लिए अमेरिका चली गईं, और 2 अक्टूबर 1990 को मुकेश ने अपने फार्महाउस में आत्महत्या कर ली. मुकेश की मौत के बाद रेखा अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुईं. रेखा की बायोग्राफी 'Rekha: The Untold Story' में एक जगह पर मुकेश की मां के बारे में भी बताया गया है. मुकेश की मां ने कहा था, 'उस चुड़ैल ने मेरा बेटा खा लिया, भगवान कभी उसे माफ नहीं करेंगे'.

बॉलीवुड से भी मिले रिएक्शन

निर्देशक सुभाष घई ने एक बार कहा था , 'रेखा ने फिल्म इंडस्ट्री के चेहरे पर ऐसा दाग छोड़ा है, जिसे आसानी से मिटाना मुश्किल होगा. अब कोई सम्मानित परिवार कभी किसी अभिनेत्री को बहू के रूप में अपनाने में हिचकिचाएगा'. वहीं, अनुपम खेर ने कहा था, 'वह अब राष्ट्रीय स्तर की वैंप बन गई हैं. वह पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों स्तर पर कठिन समय का सामना कर रही हैं. मैं नहीं जानता कि अगर मैं उनसे आमने-सामने मिलता तो मेरा रिएक्शन कैसा होता'.



 

