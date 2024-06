इस एक्टर ने बिग बॉस पर उठाई उंगली, बोला - कौन याद रखता है इसके कंटेस्टेंट्स को अगला सीजन शुरू होते ही भूल जाते हैं लोग

बॉलीवुड एक्टर और अब क्रिटिक बन चुके केआरके यानी कि कमाल रशीद खान अब ट्विटर पर अपने रिव्यू शेयर कर अक्सर ही सुर्खियों में रहते हैं. इस बार केआरके ने बिग बॉस कंटेस्टेंट के बारे में कमेंट किया. केआरके ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर लिखा, पिछले 17 सीजन में करीब 350 लोग इस शो में कंटेस्टेंट बनकर आए हैं. इनमें से आपको कितने याद हैं ? मुश्किल से 10. पिछला सीजन किसने किया था दर्शक अगला सीन आते ही उन्हें भूल जाते हैं. तो बिग बॉस किसी को स्टार नहीं बना सकता. हां बिग बॉस आपको थोड़ी पहचान जरूर दिला सकता है.

बता दें कि केआरके का ये बयान तब आया है जब मार्के में बिग बॉस ओटीटी के तीसरे सीजन की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है. हाल में एक नया प्रोमो रिलीज किया गया. इससे साफ हो गया है कि इस बार सलमान खान नहीं बल्कि अनिल कपूर होस्ट करने वाले हैं. ये पहली बार है जब अनिल कपूर इस शो से जुड़े हैं. इससे पहले वो जब भी आए मेहमान बनकर ही आए. इस बार ये पहली बार है जब अनिल कपूर बतौर जज इस शो के साथ जुड़ेंगे.

