Bigg Boss 19 Contestants List: गौरव खन्ना, पायल गेमिंग...से लेकर हुनर गांधी तक ये होंगे सलमान खान के शो कंटेस्टेंट

बिग बॉस 19 अपने भव्य प्रीमियर से बस दो हफ़्ते दूर है. सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले इस शो की थीम इस साल राजनीति है. और जैसा कि पहले बताया गया था शो में कई दिलचस्प  कंटेस्टेंट्स शामिल होंगे. कई नाम ऑनलाइन चर्चा में हैं,.

ये होंगे सलमान खान के शो कंटेस्टेंट
Bigg Boss 19 Contestants List: बिग बॉस 19 अपने भव्य प्रीमियर से बस दो हफ़्ते दूर है. सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले इस शो की थीम इस साल राजनीति है. और जैसा कि पहले बताया गया था शो में कई दिलचस्प  कंटेस्टेंट्स शामिल होंगे. कई नाम ऑनलाइन चर्चा में हैं, जबकि पहले बताया गया था कि मेकर्स ने 45 से ज़्यादा  कंटेस्टेंट्स से मुलाकात की है. अब हमें पता चला है कि शो के लिए 10  कंटेस्टेंट्स का नाम तय हो चुका है. इस साल, बिग बॉस 19 में शुरुआत में 15  कंटेस्टेंट्स शामिल होंगे और तीन से चार अन्य प्रतियोगी वाइल्ड कार्ड एंट्री के रूप में शो में एंट्री करेंगे.

 सूत्रों के अनुसार शो के लिए जिन कंटेस्टेंट्स के नाम कंफर्म हो सकते हैं, वे हैं - अनुपमा फेम गौरव खन्ना, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पायल गेमिंग, अभिनेत्री हुनर हाली गांधी, स्प्लिट्सविला और रोडीज़ कंटेस्टेंट सिवेट तोमर, बिग बॉस मराठी कंटेस्टेंट अरबाज पटेल और स्प्लिट्सविला कंटेस्टेंट खंक वाधवानी. कई रिपोर्ट्स के अनुसार, अन्य कंफर्म कंटेस्टेंट्स में धीरज धूपर, गुरुचरण सिंह, अपूर्व मुखीजा, धनश्री वर्मा और किरक खाला के नाम शामिल हैं. वहीं, सिंगर श्रीराम चंद्रा, जिन्हें पहले शो के लिए कंफर्म किया गया था, बाहर हो सकते हैं. उनके साथ आखिरी दौर की मीटिंग चल रही है. अरबाज पटेल अगले हफ्ते शुरू होने वाले अपने रियलिटी शो के बारे में सोशल मीडिया पर संकेत दे रहे हैं. किरक खाला को भी कुछ दिन पहले मुंबई में देखा गया था. अपूर्वा मुखीजा ने इससे पहले स्क्रीन पर शो में भाग लेने के बारे में पूछे जाने पर कहा था, 'कभी ना मत कहना'.

बिग बॉस 19 के  कंटेस्टेंट्स से संपर्क

हालांकि सीज़न अपने भव्य प्रीमियर से 11 दिन दूर है. निर्माता अभी भी  कंटेस्टेंट्स को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं. निर्माता अभी भी उन अन्य उम्मीदवारों से मिल रहे हैं जो शो में शामिल हो सकते हैं. पिछले हफ्ते खबर आई थी कि पूजा गौर को शो के लिए संपर्क किया गया था. हमारे एक सूत्र ने यह भी बताया कि निर्माताओं ने हंसिका मोटवानी से भी संपर्क किया है. वहीं हास्य अभिनेता अली असगर से भी कथित तौर पर शो के लिए संपर्क किया गया है. पिछले हफ्ते, निर्माताओं ने सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले रियलिटी शो में भाग लेने के लिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा के शैलेश लोढ़ा से संपर्क किया था.

बिग बॉस 19 की स्ट्रीमिंग डेट और टाइम 

बिग बॉस 19 इस साल डिजिटल-फर्स्ट सीज़न होगा. यह शो पांच महीने तक चलेगा. जैसा कि स्क्रीन ने पहले बताया था, शो में प्रतियोगियों को दो टीमों में विभाजित किया गया है और इस बार, घर के सदस्य ही शो का संचालन करेंगे. यहां तक कि दर्शक भी शो की कहानी को आगे बढ़ाएंगे. हर हफ्ते, घर के बारे में महत्वपूर्ण फैसले घर के सदस्य लेंगे.

