2 साल से किसी फिल्म में नजर नहीं आया ये एक्टर, अब रिलीज हुआ ट्रेलर तो दोस्त ऋतिक रोशन ने की तारीफ

ऋतिक रोशन ने सोशल मीडिया पर हाल ही में आए 120 बहादुर के ट्रेलर की तारीफ की है, जो एक्सेल एंटरटेनमेंट की आने वाली वॉर ड्रामा है. सुपरस्टार ने निर्माता फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी के लिए एक दिल से लिखा नोट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लक्ष्य पर साथ काम करने की यादें साझा की हैं और उनकी नई फिल्म की ऊर्जा और बड़े पैमाने की सराहना भी की है. बता दें कि फरहान अख्तयर की आखिरी फिल्म 2023 में आई आर्चीज थी. इस फिल्म में भी फरहान ने केवल आवाज दी थी.

सोशल मीडिया पर ऋतिक ने लिखा, “फरहान और रितेश… मेरे दोस्तों, मैंने इतने सालों से आपको लगातार अपनी सीमाओं को पार करते और नई ऊंचाइयां छूते देखा है. मुझे लक्ष्य पर मेहनत और जोश याद है, लेकिन 120 बहादुर में जो जुनून मैं देख रहा हूं, वह हर तरह से कुछ और भी बड़ा और बेहतर वादा करता है. मेरा सारा प्यार इस शानदार कास्ट, डायरेक्टर रजनीश, एक्सेल टीम के लिए… और मेरे बहादुर दोस्त फरहान को बड़ा हग. मैंने 21 नवंबर का दिन अपने कैलेंडर में मार्क कर लिया है.”

वैसे, 120 बहादुर के लिए फैंस का प्यार हर दिन और बढ़ता जा रहा है. फिल्म का टीजर और ट्रेलर मिलाकर 200 मिलियन से ज्यादा बार देखे जा चुके हैं और सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा हो रही है. लोग इसे साल के सबसे दमदार और भावनात्मक ट्रेलर में से एक मान रहे हैं, जो रेजांग ला के हीरोज की बहादुरी और एक्सेल एंटरटेनमेंट के बड़े पर्दे के शानदार अंदाज को बखूबी दिखाता है.

120 बहादुर 13 कुमाऊं रेजीमेंट के 120 भारतीय सैनिकों की अद्भुत बहादुरी को दिखाती है, जिन्होंने 1962 के युद्ध में प्रसिद्ध रेजांग ला की लड़ाई में अटूट हिम्मत के साथ जंग लड़ी. फरहान अख्तर इस फिल्म में मेजर शैतान सिंह भाटी, पीवीसी का किरदार निभा रहे हैं, वो निडर नेता जिन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर भारी मुश्किलों के बीच भारत के सैन्य इतिहास का सबसे वीर अध्याय लिखा था. ऐसे बता दें कि इस फिल्म के दिल में एक दमदार लाइन गूंजती है: "हम पीछे नहीं हटेंगे." यह लाइन अडिग संकल्प और अटूट देशभक्ति को दर्शाती है.

120 बहादुर का निर्देशन रजनीश 'रेजी' घई ने किया है और इसे रितेश सिधवानी, फरहान अख्तर (एक्सेल एंटरटेनमेंट) और अमित चंद्रा (ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज) ने प्रोड्यूस किया है. यह फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.