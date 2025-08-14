विज्ञापन

शोले में सबसे महंगे स्टार थे धर्मेंद्र, इस एक्टर को तो फीस के तौर पर मिला था ये सामान

शोले में सबसे ज्यादा फिल्म धर्मेंद्र को मिली थी और इस एक्टर को फीस नहीं बल्कि मेकर्स ने घर में इस्तेमाल होने वाला ये सामाना दे दिया था.

शोले में काम के बदले पैसों की जगह मिला तोहफा
नई दिल्ली:

धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की जय-वीरू वाली जोड़ी की जबरदस्त कल्ट क्लासिक फिल्म शोले के 50 साल पूरे हो गए हैं. लेकिन फिल्म का चाव आज भी सिनेप्रेमियों के बीच कम नहीं हुआ है. शोले इस स्वतंत्रता दिवस पर अपने 50 साल पूरे कर लेगी. 15 अगस्त 1975 में रिलीज हुई शोले को रमेश सिप्पी ने डायरेक्ट किया था. 70 के दशक की यह सबसे कमाऊ फिल्म है. इस फिल्म के लिए इसकी स्टार कास्ट को बतौर फीस मोटी रकम मिली थी. धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, अमजद खान, संजीव कुमार, हेमा मालिनी और जया बच्चन को बतौर फीस पैसे मिले थे लेकिन इस एक्टर को फीस नहीं बल्कि फ्रिज मिला था.

कौन है ये एक्टर ?
शोले का बजट 3 करोड़ रुपये था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 35 करोड़ रुपये कमाए थे. शोले के लिए सबसे ज्यादा फीस धर्मेंद्र (डेढ़ लाख रुपये) को मिली थी. इसके बाद बाकी की स्टार कास्ट धर्मेंद्र से कम फीस मिली थी, लेकिन 65 फिल्मों में बतौर चाइल्ड एक्टर काम कर चुके इस एक्टर को मेकर्स ने फीस की जगह रेफ्रिजरेटर पकड़ा दिया था. यह एक्टर 50 से ज्यादा फिल्में भी डायरेक्ट कर चुका है. दरअसल बात हो रही है एक्टर सचिन पिलगांवकर की, जिन्होंने फिल्म शोले में अहमद नाम के लड़के का रोल किया था. सचिन अपनी फिल्मों से नेशनल अवार्ड भी जीत चुके हैं.

फीस के तौर पर मिला फ्रिज

एक इंटरव्यू में एक्टर ने बताया था कि फिल्म में काम करने के लिए उन्हें फीस नहीं बल्कि ब्रांड न्यू रेफ्रिजरेटर मिला था. एक्टर ने बताया था कि 70 के दशक में फ्रिज एक महंगा गिफ्ट हुआ करता था और यह बहुत कम घरों में होता था. एक्टर ने अपने इस तोहफे को आज भी संजोकर रखा हुआ है. शोले के बाद एक्टर को फिल्म नदिया के पार मिली थी, जिसमें उन्होंने चंदन नाम का लीड रोल किया था. फिल्म नदिया के पार आज भी पसंद की जाती है और इसका मॉर्डन रीमेक सलमान खान और माधुरी दीक्षित की फैमिली ड्रामा फिल्म 'हम आपके हैं कौन' है . ये दोनों फिल्में राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले बनी थी.

70 के दशक सबसे कमाऊ फिल्म

शोले में बाकी स्टारकास्ट की फीस की बात करें तो संजीव कुमार (1.25 लाख रुपये) अमिताभ बच्चन (1 लाख रुपये), हेमा मालिनी (75 हजार रुपये), अमजद खान (65 हजार रुपये), जया बच्चन (34 हजार रुपये), मैक मोहन (12 हजार रुपये), विजू खोटे (10 हजार रुपये), एके हंगल (8 हजार रुपये) मिले थे. कुल मिलाकर 4.53 लाख रुपये में शोले की पूरी स्टार कास्ट की फीस निपट गई थी. शोले ने साल 1960 में रिलीज हुई फिल्म मुगल ए आजम की कमाई (10.80 करोड़ रुपये) के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया था, जो 15 सालों तक टिका रहा था. आपको बता दें, फिल्म शोले 70 के दशक की सबसे कमाऊ फिल्म है, जो बॉबी, मुकद्दर का सिकंदर, रोटी कपड़ा और मकान, अमर अकबर एंथनी जैसी ब्लॉकबस्टर से भी कमाई में आगे है.

