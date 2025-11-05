विज्ञापन

सेंसर से मिला एडल्ट सर्टिफिकेट, जनता से मिला जमकर प्यार, 20 करोड़ की फिल्म ने 5 दिन में कमाए 48 करोड़

इस फिल्म को सेंसर बोर्ड से एडल्ट्स का सर्टिफिकेट मिला लेकिन बॉक्स ऑफिस पर जमकर पैसा बटोर रही है. पांच दिन में फिल्म ने 48 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.

ए सर्टिफिकेट मिलने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर गाड़े झंडे
नई दिल्ली:

इस फिल्म को सेंसर बोर्ड से मिला एडल्ट सर्टिफिकेट लेकिन जनता ने दिया जमकर प्यार. फिर भी सिनेमाई दुनिया में एक और हिट फिल्म का नाम जुड़ गया है ‘डाइस इरे'. इस फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की है. बल्कि अपनी दमदार कहानी और बेहतरीन एक्टिंग से दर्शकों का दिल भी जीता है. रिलीज के महज पांच दिनों में 48 करोड़ रु. का कलेक्शन हासिल करने वाली इस फिल्म के लिए 50 करोड़ रु. का आंकड़ा अब केवल एक कदम दूर है. फिल्म ने भारतीय दर्शकों के बीच एडल्ट कंटेंट के बावजूद बड़ी कामयाबी हासिल की है. आइए जानते हैं कैसे डाइस इरे ने ये शानदार सफलता पाई और क्यों ये फिल्म दर्शकों के दिलों में बस गई है.

हिट फिल्म, जबरदस्त कलेक्शन

डाइस इरे ने अपने पहले ही हफ्ते में शानदार कलेक्शन किया है. फिल्म के निर्माता और कास्ट के लिए ये एक बड़ी सफलता है. क्योंकि इसके बजट का आंकड़ा मात्र 20 करोड़ रु. था. रिलीज के पांच दिनों के भीतर इस फिल्म ने 48 करोड़ रु. की कमाई कर डाली. मंगलवार को 4 करोड़ रु. की अतिरिक्त कमाई के साथ ये कुल कलेक्शन 48 करोड़ रु. तक पहुंच चुका है. उम्मीद जताई जा रही है कि अगले कुछ दिनों में ये 50 करोड़ रु. के आंकड़े को पार कर जाएगी. फिल्म का शीर्षक ‘डाइस इरे' लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है ‘कयामत का दिन'.

एडल्ट सर्टिफिकेट, फिर भी पॉपुलर

'डाइस इरे' को सेंसर बोर्ड से एडल्ट सर्टिफिकेट मिला था. लेकिन इसके बावजूद फिल्म ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की. फिल्म का कंटेंट और मजबूत कहानी ने दर्शकों को आकर्षित किया. इसे राहुल सदाशिवन ने लिखा और निर्देशित किया है. इससे पहले राहुल सदाशिवन ने ‘ब्रह्मयुगम' बनाई थी. जिसका बजट लगभग 27 करोड़ रुपये था जबकि 85 करोड़ रुपये की इसने कमाई की थी.

