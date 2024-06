इन तीन विलेन्स से खौफ खाते थे हीरो से लेकर हीरोइन तक, जब एक साथ एक फिल्म में दिखे तो बन गई ब्लॉकबस्टर- बता पाएंगे नाम

हिंदी सिनेमा में मल्टीस्टारर फिल्म बनने का दौर भी खूब रहा है. एक ही फिल्म में दो-तीन हीरो और उनके अपॉजिट उतनी ही हीरोइन्स लेने का ट्रेंड पुराना है. लेकिन हीरो हीरोइन चाहे जितने भी हो, फिल्म में अगर विलेन नहीं हो तो फिल्म की कहानी पूरी नहीं होती. फिल्म की कहानी में ट्विस्ट और रोमांच लाने का असल काम तो विलेन ही करते आए हैं. गुजरे दौर में प्राण, जीवन जैसे कलाकारों ने निगेटिव शेड्स को हाईलाइट करने का जिम्मा संभाला हुआ था. उसके बाद कुछ ऐसे विलेन्स आए जिन्होंने इस किरदार में थोड़ा ड्रामा और गेटअप एड किया. ऐसे विलेन्स की लिस्ट में इन तीन विलेन्स का नाम जरूर शामिल किया जा सकता है. जिनकी मौजूदगी ही हीरो-हीरोइन की जिंदगी को मुश्किल बनाने का काम करती है.

विलेन की फेमस तिकड़ी

मूवीज एंड मेमोरीज नाम के ट्विटर हैंडल ने इन तीन विलेन्स की ये फोटो शेयर की है. इस फोटो में आप कादर खान, प्रेम चोपड़ा और शक्ति कपूर को देख सकते हैं. तीनों ही खूंखार अंदाज में दिख रहे हैं. इस फोटो को पोस्ट करते हुए ट्विटर हैंडल ने सवाल किया है कि क्या आप इन तीनों का अंदाज देखकर बता सकते हैं कि ये किस मूवी की फोटो है. बता दें कि ये फोटो नसीब मूवी की है. जिसमें अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, ऋषि कपूर, हेमा मालिनी जैसे कलाकार एक साथ नजर आए थे. इन सब की टक्कर थी इन खूंखार विलेन से.

