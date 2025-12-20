The Town Review: छोटे शहर का बड़ा तूफान, जानें 'द टाउन' देखने लायक या समय की बर्बादी?

The Town Review In Hindi: नेटफ्लिक्स पर 11 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई तुर्की की लिमिटेड सीरीज 'द टाउन' एक ऐसी कहानी है जो शुरू में ब्रेकिंग बैड जैसा कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है, लेकिन अंत में थोड़ा निराश भी कर जाती है. कहानी दो भाइयों (ईफे और सेलिम) और उनके दोस्तों की है, जो आर्थिक तंगी में जी रहे हैं. उनकी माँ की मौत के बाद वे एक एक्सीडेंट वाली कार में पड़े करोड़ों डॉलर का बैग पाते हैं. ये पैसा सही लोगों का नहीं है, फिर खतरनाक लोग इसके पीछे हैं. फिर शुरू होता है खतरनाक खेल, भाईचारा, दोस्ती, लालच, और छोटे शहर की अफवाहों का जाल, सब कुछ देखने को मिलता है.

क्या अच्छा लगा?

एक्टिंग शानदार है. ओकन यालाबिक (ईफे) ने अपनी भूमिका को इतनी गहराई दी है कि हर सीन में उनकी आंखें और चुप्पी ही कहानी कह देती हैं. छोटे शहर की फील बिलकुल असली लगती है, एडिरने की लोकेशन, लोकल कल्चर, अफवाहें, और गरीबी का दबाव. डायरेक्शन (सेरेन यूसे) में धीमी गति है, लेकिन ये धीमेपन में ही टेंशन बनती है. आठ एपिसोड में बिंज वॉच करने लायक हैं.

किसमें मजा नहीं आया?

प्लॉट बहुत फेमिलियर है, 'पैसे मिले, लालच हुआ, सब बर्बाद' वाली पुरानी कहानी. फिनाले में जल्दबाजी लगती है. कई कैरेक्टर अधूरे रह जाते हैं, और वो इमोशनल पंच जो बन रहा था, वो मिस हो जाता है. कुछ कैरेक्टर इतने 'डंब' डिसीजन लेते हैं कि लगता है, स्क्रिप्ट में समझदारी की कमी है.

द टाउन वर्डिक्ट?

कुल मिलाकर, 'द टाउन' एक ठीक-ठाक थ्रिलर है जो आपको 2025 की बेस्ट तुर्की सीरीज में जगह दे सकती है, लेकिन अगर आप 'फार्गो' या 'बेटर कॉल सॉल' जैसी परफेक्ट क्लोजर वाली सीरीज के फैन हैं, तो ये थोड़ी निराश करेगी. अगर आपको तुर्की ड्रामा पसंद हैं तो जरूर देख सकते हैं.