वो सुपरस्टार, जिसकी सात फिल्में गईं ऑस्कर में, अब तक नहीं तोड़ पाया कोई ये रिकॉर्ड

दक्षिण भारतीय सिनेमा के वरिष्ठ कलाकार कमल हासन अपने अभिनय और बहुमुखी प्रतिभा के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं. फिल्म इंडस्ट्री में 60 साल से ज्यादा का सफर तय करने वाले कमल हासन ने सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि कला का मंच बना दिया. उनकी फिल्मों में अभिनय, निर्देशन, पटकथा, संगीत और डांस का ऐसा मिश्रण देखने को मिलता है, जो बहुत कम कलाकारों में होता है. अभिनेता की खासियत यह भी है कि उनकी सात फिल्मों को ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया, जो किसी भी कलाकार के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है.

कमल हासन का जन्म 7 नवंबर 1954 को तमिलनाडु में हुआ था. उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में सिनेमा में कदम रखा. सिर्फ पांच साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी पहली फिल्म 'कलाथुर कन्नम्मा' में बतौर बाल कलाकार काम किया. उस समय उनकी मासूमियत और अभिनय की क्षमता ने दर्शकों और फिल्म क्रिटिक्स दोनों का दिल जीत लिया. उनकी इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल भी मिला. यह उनके करियर की शुरुआती बड़ी सफलता थी, जिसने आगे आने वाले वर्षों के लिए रास्ता तैयार किया.

आगे चलकर कमल हासन ने कई बड़े स्टार्स के साथ काम करना शुरू किया. उन्होंने एम.जी.आर., शिवाजी गणेशन और जेमिनी गणेशन जैसी तमिल सिनेमा की दिग्गज हस्तियों के साथ स्क्रीन साझा किया, जिनमें उनकी प्रतिभा साफ नजर आई और धीरे-धीरे उन्होंने खुद को एक प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया. इसके बाद उन्होंने मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में भी काम किया. उनकी बहुभाषी फिल्मों ने उन्हें पूरे देश में लोकप्रिय बना दिया.

कमल हासन का करियर सिर्फ अभिनय तक सीमित नहीं रहा. उन्होंने फिल्मों में निर्देशन, पटकथा लेखन, गाने, संगीत निर्देशन और कोरियोग्राफी जैसे कई क्षेत्रों में भी अपना नाम बनाया. उनकी मेहनत और प्रतिभा का परिणाम यह रहा कि उनकी कई फिल्में न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सफल हुईं बल्कि आलोचकों ने भी उनकी तारीफ की. उनकी कुछ फिल्में, जैसे 'स्वाति मुत्यम', 'सागर', 'नायागन', 'थेवर मगन', 'कुरुथिपुनल', 'इंडियन' और 'हे राम', ने उन्हें विश्व स्तर पर पहचान दिलाई और ऑस्कर तक का रास्ता खोल दिया.

किसी भी साउथ सुपरस्टार के लिए सात फिल्मों का ऑस्कर तक नामांकित होना बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है. उनकी फिल्मों में सामाजिक मुद्दों, प्यार, भ्रष्टाचार और मानवीय संवेदनाओं की झलक देखने को मिलती है. कमल हासन को अब तक चार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 21 फिल्मफेयर अवॉर्ड और सरकार की तरफ से पद्मश्री और पद्मभूषण जैसे सम्मान मिल चुके हैं. उनकी अदाकारी, बहुमुखी प्रतिभा और मेहनत ने उन्हें सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में पहचान दिलाई. आज भी वह फिल्मों में सक्रिय हैं.