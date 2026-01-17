द राजा साब हुई क्रैश, 70 साल के हीरो की फिल्म ने दी गहरी चोट, 5 दिनों में प्रभास को छोड़ा पीछे!

Mana Shankara Vara Prasad Garu Box Office Collection Day 5: धुरंधर के तूफान में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई प्रभास की मचअवेटेड फिल्म द राजा साब का तूफान केवल पहले वीकेंड का ही रह गया है. फिल्म की कमाई जहां लगातार घट रही है तो वहीं अब 70 साल के सुपरस्टार चिरंजीवी की 12 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म मन शंकर वर प्रसाद गारू केवल 5 दिनों में भारत में 100 करोड़ पार की कमाई हासिल कर ली है, जो कि ऐसा करने वाली तेलुगू सिनेमा की साल की पहली फिल्म है.

मन शंकर वर प्रसाद गारू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 5

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, पहले दिन मन शंकर वर प्रसाद गारू ने 32.25 करोड़ की कमाई हासिल की थी. जबकि प्री रिलीज शो से 9.35 करोड़ की कमाई की थी. इसके बाद दूसरे दिन 18.75 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की. वहीं तीसरे दिन 19.5 करोड़ की कमाई फिल्म ने की. जबकि चौथे दिन आंकड़ा 22 करोड़ तक पहुंचा और पांचवे दिन कमाई 18.5 करोड़ की रही है. इसके बाद भारत में फिल्म का कलेक्शन 120.35 करोड़ हो गया है. जबकि वर्ल्डवाइड कमाई 175.25 करोड़ रहा है.

द राजा साब का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 8

द राजा साब की बात करें तो फिल्म ने पहले हफ्ते में 130.25 करोड़ की कमाई हासिल की थी, जिसमें तेलुगू में 106.8 करोड़, हिंदी में 21.8 करोड़, तमिल में 1.06 करोड़, कन्नड़ में 36 लाख, मलयालम में 23 लाख की कमाई शामिल है. वहीं 8वें दिन 3.50 करोड़ का कलेक्शन फिल्म ने हासिल किया है. इसके बाद भारत में फिल्म की कमाई 133.75 करोड़ हुई है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 188.75 रहा है.

मन शंकर वर प्रसाद गारू के बारे में

200 करोड़ के बजट में बनीं चिरंजीवी की मन शंकर वर प्रसाद गारू ने 50 प्रतिशत से ज्यादा की रिकवरी कर ली है. फिल्म की बात करें तो मन शंकर वर प्रसाद गारू में चिरंजीवी लीड रोल में हैं. जबकि हीरोइन नयनतारा हैं. इस फिल्म को अनिल रविपुड़ी ने डायरेक्ट किया है, जिनके साथ पहली बार चिरंजीवी काम कर रहे हैं.



