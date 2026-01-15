विज्ञापन

The Raja Saab Collection Day 6: बॉक्स ऑफिस पर 'राजा' बना फकीर, प्रभास की फिल्म को होने वाला है 100 करोड़ से ज्यादा का घाटा

The Raja Saab Collection Day 6: द राजा साब फकीर बनने की कगार पर आ गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म को रिलीज के छठे दिन (बुधवार) करीब 5.25 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन मिला है.

नई दिल्ली:

The Raja Saab Box Office Collection Day 6: प्रभास की नई फिल्म 'द राजा साब' बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदों के मुताबिक कमाल नहीं दिखा पाई है. यह हॉरर-कॉमेडी फिल्म 9 जनवरी 2026 को संक्रांति के मौके पर रिलीज हुई थी. पहले दिन जबरदस्त ओपनिंग के साथ दुनिया भर में 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया, लेकिन उसके बाद 'द राजा साब' की कमाई में तेजी से गिरावट आई है. अब प्रभास की फिल्म का आलम यह है कि द राजा साब फकीर बनने की कगार पर आ गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म को रिलीज के छठे दिन (बुधवार) करीब 5.25 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन मिला है. 

द राजा साब का कलेक्शन

इस तरह भारत में 6 दिनों का कुल नेट कलेक्शन 124.65 करोड़ रुपये पहुंच गया है. पहले दिन 'द राजा साब' ने भारत में करीब 53.75 करोड़ का बिजनेस किया था, लेकिन चौथे दिन से रोजाना 10 करोड़ से नीचे ही रह रही है. पांचवें दिन कलेक्शन महज 4.8 करोड़ था, जबकि छठे दिन संक्रांति की छुट्टी के कारण थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई. 'द राजा साब' में प्रभास के साथ संजय दत्त, मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल, बोमन इरानी और रिद्धि कुमार जैसे कलाकार नजर आए हैं. निर्देशन मारुति ने किया है. यह पैन-इंडिया फिल्म तेलुगु में सबसे ज्यादा चल रही है, जबकि हिंदी और अन्य भाषाओं में कमजोर प्रदर्शन कर रही है. वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन अभी 182 करोड़ के आसपास है, जिसमें विदेशों से करीब 33 करोड़ शामिल हैं.

द राजा साब का बजट

ट्रेड एनालिस्ट्स का कहना है कि फिल्म का बजट बहुत बड़ा है. जिसको देखते हुए इस फिल्म को 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकासन होता दिखाई दे रहा है. द राजा साब का बजट करीब 400 करोड़ रुपये है. मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि फिल्म प्रभास की कोविड के बाद की सबसे कम कमाई वाली फिल्मों में से एक बन सकती है, 'राधे श्याम' से थोड़ी बेहतर. फिल्म की लंबाई 3 घंटे 10 मिनट है और दर्शकों की राय मिली-जुली आई है. शुरुआती उत्साह के बावजूद वर्ड ऑफ माउथ कमजोर होने से कलेक्शन गिरा. 

