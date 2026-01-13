विज्ञापन

‘ओ रोमियो’ विवाद पर बोलीं हुसैन उस्तरा के बेटी सनोबर शेख, कहा पिता की तरह दिखता है शाहिद कपूर का किरदार

सनोबर शेख का कहना है कि फिल्म में बिना उनकी जानकारी और अनुमति के उनके दिवंगत पिता की छवि पर आधारित फिल्म ओ रोमियो के किरदार शाहिद कपूर के जरिये गढ़ा गया है.

‘ओ रोमियो’ विवाद पर बोलीं हुसैन उस्तरा के बेटी सनोबर शेख
नई दिल्ली:

हाल ही में फिल्म ‘ओ रोमियो' का ट्रेलर सामने आया, जिसके बाद से यह चर्चा का विषय बन गया और इस पर विवाद भी खड़ा हो गया. साजिद नाडियाडवाला द्वारा निर्मित और विशाल भारद्वाज द्वारा निर्देशित इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद हुसैन उस्तारा की बेटी सनोबर शेख ने फिल्मकारों को नोटिस भेजा. सनोबर शेख का कहना है कि फिल्म में बिना उनकी जानकारी और अनुमति के उनके दिवंगत पिता की छवि पर आधारित फिल्म ओ रोमियो के किरदार शाहिद कपूर के जरिये गढ़ा गया है. सनोबर शेख के वकील डीवी सरोज के मुताबिक उन्होंने पहला लिगल नोटिस 30/10/2025 को और दूसरा  नोटिस 15/12/2025 को फिल्म के निर्माता और निर्देशक को  भेजे गए तो जवाब में उन्होंने यह कहते हुए इंकार कर दिया कि शाहिद कपूर के किरदार का सनोबर के  पिता हुसैन उस्तारा से कोई लेना-देना नहीं है. इसके बाद सनोबर शेख के एडवोकेट डी. वी सरोज ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए कोर्ट  का रुख किया और जल्द ही वो कानूनी प्रक्रिया शुरू करने जा रहे है

एनडीटीवी ने हुसैन उस्तरा की बेटी सनोबर शेख के साथ हुई खास बातचीत में कई पहलुओं पर रोशनी डाली -

सवाल: सनोबर शेख, सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूंगा कि आपने फिल्म ‘ओ रोमियो' को लेकर नोटिस भेजा है. सुनने में यह भी आ रहा है कि धमकी दी गई है. आखिर मामला क्या है?

जवाब: नहीं सर, हमने सिर्फ नोटिस भेजा है. वजह यह है कि ट्रेलर और वीडियो में मेरे डैडी, यानी मेरे बाबा की पूरी छवि दिखाई जा रही है. उनका लुक, उनका अंदाज सब कुछ वैसा ही दिखाया गया है. इसी कारण हमने नोटिस भेजा. लेकिन फिल्मकार यह कहकर इंकार कर रहे हैं कि यह न तो बायोपिक है और न ही डॉक्यूमेंट्री.

जैसे-जैसे वीडियो सामने आ रहे हैं और फिल्म के बारे में खुलासे हो रहे हैं, साफ दिख रहा है कि हर चीज मेरे बाबा से ही मिलती-जुलती है. एक परिवार के तौर पर, एक बेटी होने के नाते, यह हमारे लिए बहुत परेशान करने वाली बात है. हमारे परिवार में इसी वजह से समस्याएं हो रही हैं.

लोग लगातार मैसेज भेज रहे हैं कि आपके डैडी पर बायोपिक आ रही है, फिल्म बन रही है. इतने वीडियो और मैसेज आ रहे हैं कि हमारी जिंदगी पूरी तरह डिस्टर्ब हो गई है.

सवाल: तो क्या आपने ट्रेलर देखा है?

जवाब: हां, मैंने कई ट्रेलर देखे हैं. शाहिद कपूर का जो मुख्य लुक दिखाया गया है—हैट वगैरह—अगर आप सर्च करेंगे, तो मेरे डैडी की उसी तरह की तस्वीरें आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी.

सवाल: नोटिस में आपने दो करोड़ रुपये की मांग भी की है. क्या यह डिफेमेशन के लिए है?

जवाब: देखिए सर, ये सारी बातें मेरे वकील ने नोटिस में डाली हैं. फिल्मकारों के लगातार इंकार करने की वजह से यह सब किया गया. यह एक तरह का मुआवजा है, क्योंकि वे हमें लगातार परेशान कर रहे हैं और हमारी बात से असहमत भी हैं. ऐसे में हमें कोई न कोई कानूनी कदम उठाना ही पड़ता है.

जहां तक धमकी की बात है, तो कानूनी कार्रवाई को धमकी नहीं कहा जा सकता. धमकी और लीगल एक्शन में फर्क होता है. कोई वकील धमकी नहीं देता, वह केस फाइल करता है या नोटिस भेजता है.

सवाल: अगर फिल्मकार आगे भी आपकी बात नहीं मानते, तो आपका अगला कदम क्या होगा?

जवाब: मैं आगे लीगल हेल्प लूंगी.

सवाल: किस तरह की मदद?

जवाब: पूरी तरह कानूनी मदद लूंगी. क्योंकि वे कोई गैर-कानूनी काम नहीं कर सकते. अगर वे मेरे बाबा से जुड़ी बातें दिखा रहे हैं, तो उन्हें हमसे अनुमति लेनी चाहिए. क्या सही है, क्या गलत—अगर हम सहमत हों, तभी वे उसे दिखा सकते हैं.

मेरे डैडी को दुनिया से गए लगभग 29–30 साल हो चुके हैं. 1998 में उनका निधन हुआ था. इतने सालों बाद अचानक यह सब सामने आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि हमें किन हालातों का सामना करना पड़ रहा है.

जवाब: और साफ कर दूं कि यहां मामला पैसों का नहीं है.

इसके अलावा सनोबर शेख के वकील डीवी सरोज का कहना है, “जो जवाब फिल्म निर्देशक ने दिये है वो पूरी तरह से निराधार हैं , हमारे पास पर्याप्त दस्तावेज और  जानकारी उपलब्ध है जिससे ये साबित होता है की फिल्म हुसैन उस्तरा पर आधारित है.”

‘ओ रोमियो' 13 फरवरी को रिलीज हो रही है. फिल्म में शाहिद कपूर के अलावा तृप्ति डिमरी और अनुराग तिवारी भी अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म को लेकर विवाद खड़ा हो चुका है और अब देखना होगा कि इस कानूनी लड़ाई का फिल्म पर क्या असर पड़ता है.

