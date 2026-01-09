500 करोड़ रुपये कमाकर भी सुपरफ्लॉप मानी जाएगी द राजा साब, हिट होने के लिए करनी होगी इतनी मोटी कमाई

तेलुगु सुपरस्टार प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म द राजा साब रिलीज से पहले ही चर्चा में बनी हुई है. इस फिल्म को लेकर सबसे बड़ी वजह है इसका भारी भरकम बजट, जो करीब 400 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. हॉरर कॉमेडी जॉनर में बनी ये पैन इंडिया फिल्म अलग अलग लैंग्वेज में रिलीज होगी. जिससे मेकर्स को बड़ी कमाई की उम्मीद है. लेकिन सवाल यही है कि इतना बड़ा बजट लगाने के बाद फिल्म को हिट, सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर बनने के लिए आखिर कितना कलेक्शन करना होगा. बॉक्स ऑफिस के मौजूदा ट्रेंड और ट्रेड एनालिसिस के आधार पर इसका जवाब जानना दिलचस्प है.

हिट बनने के लिए कितनी कमाई जरूरी

फिल्म इंडस्ट्री में आमतौर पर किसी फिल्म को हिट का दर्जा तब मिलता है. जब वो अपने बजट से करीब 1.5 गुना की कमाई कर ले. अगर द राजा साब का बजट 400 करोड़ रुपये है. तो इसे हिट कहलाने के लिए कम से कम 600 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन करना होगा. हालांकि अगर फिल्म का थिएटर कलेक्शन थोड़ा कम भी रहता है. लेकिन OTT, सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स से अच्छी डील हो जाती है. तो फिल्म को सेफ या हिट माना जा सकता है. प्रभास की पैन इंडिया फैन फॉलोइंग इस टारगेट को हासिल करने में बड़ी भूमिका निभा सकती है.

सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर का गणित

अब बात करें सुपरहिट की. तो इसके लिए फिल्म को अपने बजट का करीब 2 गुना कलेक्शन करना होता है. यानी द राजा साब को सुपरहिट बनने के लिए 800 करोड़ रुपये के आसपास की कमाई करनी होगी. अगर फिल्म 900 से 1000 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा का बिजनेस कर लेती है. तो इसे बिना किसी शक के ब्लॉकबस्टर कहा जाएगा.

प्रभास इससे पहले बाहुबली जैसी बड़ी फिल्म दे चुके हैं. उनकी बाकी फिल्म सालार, साहो और आदि पुरुष को ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था. हालांकि बिजनेस के मामले में फिल्म अच्छी खासी कमाई करने में कामयाब रही थीं. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि द राजा साब भी ओपनिंग वीकेंड से ही तगड़ा कलेक्शन करेगी. अब देखना दिलचस्प होगा कि ये फिल्म सिर्फ हिट बनकर रुकती है या फिर सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर की लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराती है.