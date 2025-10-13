शिवांग उपाध्याय ने जुबिन नौटियाल की आवाज में गाया गाना, वीडियो देख लोग हुए हैरान, बोले- जुबिन गर्ग का भी गाओ ना...

सिंगर जुबिन नौटियाल की आवाज में ऐसा जादू है कि जब कोई भी उन्हें सुनता है, तो अलग ही दुनिया में खो जाता है. जुबिन अब तक बॉलीवुड के लिए कई गाने गा चुके हैं, जिसमें उनके रोमांटिक और दर्दभरे गाने सबसे ज्यादा सुने जाते हैं. अब सोशल मीडिया पर एक कंटेंट क्रिएटर ने एक वीडियो शेयर किया है. इस कंटेंट क्रिएटर ने दावा किया है कि वह फ्यूचर में जाकर जुबिन नौटियाल का गाना सुनकर आया है. इतना ही नहीं इस कंटेंट क्रिएटर ने जुबिन की सुरीली और शांत आवाज में एक फ्यूचर सॉन्ग भी गाया है. इस इंफ्लुएंसर ने सिंगर की आवाज में गाना गाकर अपने फॉलोअर्स का दिल जीत लिया है.



जुबिन नौटियाल का फ्यूचर सॉन्ग



शिव ऑफिशियल नामक इस कंटेंट क्रिएटर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बीते दो दिन पहले एक पोस्ट शेयर किया था. इस पोस्ट के कैप्शन में इसने लिखा है, 'जुबिन नौटियाल का गाना, जो मैंने फ्यूचर से लेकर आज लीक कर दिया है, टी-सीरीज को मत बताना उन्होंने ही रिलीज किया था, और लिंक मत मांगना गाने का, क्योंकि लिंक तो फ्यूचर में ही है ना भाई, अंदाजा लगाओ कौन सी फिल्म में था, कैसा लगा यह गाना? इस वीडियो में यह कंटेंट क्रिएटर बिल्कुल जुबिन की आवाज में यह गाना गा रहा है और इसमें आपको फर्क करना मुश्किल हो जाएगा. अब इस वीडियो पर लोग अपने-अपने रिएक्शन दे रहे हैं.



लोगों को भाया गाना

इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'भाई बहुत अच्छा लगा, प्लीज एक बार बंगाली गाना भी गाओ ना'. दूसरा यूजर लिखता है, 'जुबिन गर्ग का एक गाना भी ट्राई करो'. तीसरे ने लिखा है, 'भाई तुमने जो अपना यह गाना बनाया है, अगर इसे ही पूरा कर दो तो बहुत अच्छा लगेगा'. एक और लिखता है, आपने तो जुबिन से भी अच्छा कैसे गा दिया? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में रेड हार्ट इमोजी भी शेयर किए गये हैं. इस वीडियो को 10 हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक कर दिया है. वहीं, इस वीडियो पर 1 लाख से ज्यादा व्यूज भी आ चुके हैं.