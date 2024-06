100 से ज्यादा पढ़ी किताबें, 20 राज्यों में किया सफर, द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर को अब महात्मा गांधी और जिन्ना की तलाश

विवेक रंजन अग्निहोत्री अपनी अगली परियोजना 'द दिल्ली फाइल्स' के साथ आ रहे हैं और इसकी घोषणा के बाद से ही फिल्म के बारे में चर्चा जारी है, जिसमें बड़े पैमाने पर एक शानदार कहानी का वादा किया गया है. विवेक रंजन अग्निहोत्री ने 'द दिल्ली फाइल्स' में महात्मा गांधी और मुहम्मद अली जिन्ना की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए अखिल भारतीय स्तर पर कास्टिंग खोलकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, इसने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया है क्योंकि नेटिज़न्स उन अभिनेताओं के नाम सुझा रहे हैं जो इन भूमिकाओं को बेहतरीन तरीके से निभा सकते हैं.

विवेक रंजन अग्निहोत्री 'द दिल्ली फाइल्स' में महात्मा गांधी और मुहम्मद अली जिन्ना की भूमिका निभाने के लिए एक अभिनेता की तलाश कर रहे हैं. यह वास्तव में पहली बार है कि किसी फिल्म के लिए कास्टिंग इतने बड़े पैमाने पर खोली गई है, जिससे आम लोग भाग ले सकें और फिल्म का हिस्सा बन सकें. जैसे ही कास्टिंग का अवसर खुला, नेटिज़न्स ने इन भूमिकाओं को निभाने के लिए अभिनेताओं के लिए अपने सुझाव देना शुरू कर दिया, जिनमें रणदीप हुड्डा से लेकर अनुपम खेर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी आदि शामिल हैं. यहां देखें कि नेटिज़न्स क्या सुझाव दे रहे हैं -

CASTING ALERT:



Looking for Mohandas Karamchand Gandhi and Mohammad Ali Jinnah for #TheDelhiFiles.



Details👇 pic.twitter.com/XWbKMNDILs — Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) June 18, 2024

@vivekagnihotri Ji I Think #RandeepHooda Will Be Great For Role Of Jinnah... Gandhi Can Be Played By #AnupamKher With Perfection. — Movie Buff (@BoxofficeH) June 18, 2024

I can think of @pratikg80 as both - he is a brilliant actor who brings forth the character and lives that role ! — Dr. Ashish Kaul (@aashishkaul) June 18, 2024

@Nawazuddin_S as gandhi ji — Avnika Mathur 🇮🇳 (@mathur_avni) June 18, 2024

विवेक रंजन अग्निहोत्री ने अपनी फिल्म के लिए सटीक और व्यापक जानकारी जुटाने के लिए केरल से कोलकाता और फिर दिल्ली तक लंबी दूरी तय की. उन्होंने खुद को साहित्य के खजाने में डुबो लिया, 100 से अधिक किताबें पढ़ीं और ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित 200 से अधिक लेख पढ़े, जो उनकी फिल्म की रीढ़ हैं. उन्होंने और उनकी टीम ने शोध के लिए 20 राज्यों की यात्रा भी की, 7000 से अधिक शोध पृष्ठों और 1000 से अधिक अभिलेखागार का अध्ययन किया.

विवेक रंजन अग्निहोत्री की बात करें तो, देश भर में प्रशंसा और प्यार पाने के बाद, विवेक अपनी आगामी 'द दिल्ली फाइल्स' के साथ दर्शकों को एक और दमदार फिल्म की यात्रा पर ले जाने के लिए तैयार हैं. द कश्मीर फाइल्स के बाद, विपुल निर्माता अभिषेक अग्रवाल ने एक बार फिर विवेक रंजन अग्निहोत्री के साथ अपने प्रोडक्शन बैनर अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स के साथ 'द दिल्ली फाइल्स' पर हाथ मिलाया है.