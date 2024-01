2024 की इस हॉरर मूवी का आया ट्रेलर, लोग बोले- झलक ने ही रोंगटे खड़े कर दिए  

The First Omen Trailer: द फर्स्ट ओमेन का ट्रेलर आया सामने

The First Omen Official Trailer: 2024 की शुरुआत हो गई है क्योंकि इस साल बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों का ढेर लगने वाला है. लेकिन हॉलीवुड फिल्में भी पीछें नहीं हटी हैं. इसी बीच हॉलीवुड की एक हॉरर फिल्म का ट्रेलर आ गया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वहीं फैंस के रोंगटे खड़े कर रहा है. दरअसल, यह फिल्म द फर्स्ट ओमेन (The First Omen) है, जिसका ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया है.