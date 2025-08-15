विज्ञापन

'द बंगाल फाइल्स' के ट्रेलर पर लगी रोक, भड़के विवेक रंजन अग्निहोत्री, बोले- अब कोलकाता में ही करूंगा लॉन्च

फेमस फिल्ममेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री की आने वाली फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ का ट्रेलर शनिवार को कोलकाता में लॉन्च होने वाला था. मगर आज ही फिल्मकार को बताया गया कि उनके कार्यक्रम का वेन्यू कैंसिल कर दिया गया है.

Read Time: 4 mins
Share
'द बंगाल फाइल्स' के ट्रेलर पर लगी रोक, भड़के विवेक रंजन अग्निहोत्री, बोले- अब कोलकाता में ही करूंगा लॉन्च
'द बंगाल फाइल्स’ के ट्रेलर लॉन्च पर लगी रोक
नई दिल्ली:

फेमस फिल्ममेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री की आने वाली फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स' का ट्रेलर शनिवार को कोलकाता में लॉन्च होने वाला था. मगर आज ही फिल्मकार को बताया गया कि उनके कार्यक्रम का वेन्यू कैंसिल कर दिया गया है. इसकी जानकारी खुद विवेक रंजन अग्निहोत्री ने एक वीडियो के जरिये लोगों के साथ शेयर की है. उन्होंने ये वीडियो 'एक्स' पर शेयर किया है. इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, "अभी-अभी कोलकाता पहुंचा हूं और मुझे पता चला कि 'द बंगाल फाइल्स' का ट्रेलर जहां लॉन्च किया जाना था, उस वेन्यू को कैंसिल कर दिया गया. कौन है जो हमें चुप करवाना चाहता है और क्यों? लेकिन, मुझे चुप नहीं कराया जा सकता क्योंकि सच की आवाज को दबाया नहीं जा सकता. ट्रेलर तो कल कोलकाता में ही लॉन्च होगा. कृपया इस वीडियो को शेयर करें और हमें सपोर्ट करें."

इस वीडियो में विवेक कहते हैं, "दोस्तों मैं अभी-अभी कोलकाता पहुंचा हूं, जैसा की आप जानते हैं कि हमने तय किया था कि 'द बंगाल फाइल्स' का ट्रेलर हम कोलकाता में लॉन्च करेंगे. क्योंकि ये फिल्म डायरेक्ट एक्शन डे पर बेस्ड है और कल 16 अगस्त है और इसे लॉन्च करने के लिए इससे बेहतर दिन और जगह कोई और हो नहीं सकती."

उन्होंने आगे कहा, "लेकिन, मैं जैसे ही यहां पहुंचा मुझे एक बुरी खबर मिली. हमारा ट्रेलर लॉन्च होने वाला था एक बहुत बड़े सिनेमाहॉल में, ये भारत की बहुत बड़ी सिनेमा चेन है. हमारे पास सारी परमिशन थीं, इसलिए हमारी पूरी टीम यहां आई. लेकिन मुझे अभी-अभी पता चला है कि उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है और इसे इसलिए कैंसिल किया गया है क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारा पॉलिटिकल प्रेशर है, वो किसी भी तरह का राजनीतिक विवाद नहीं चाहते हैं. उन्हें यहां काम करना है, इसलिए ये उनके लिए सही नहीं होगा. और ये राइटिंग में नहीं है. मैं उनकी मजबूरी समझता हूं, कोई भी बिजनेस हाउस क्यों ऐसा काम करेगा जिससे उसे आगे चलकर कोई बड़ी मुसीबत उनके लिए खड़ी हो."

वो आगे कहते हैं, "लेकिन, सवाल ये है कि कौन हैं वो लोग, कौन सा है ये पॉलिटिकल प्रेशर, और कौन सी है ये पार्टी जो हमारी आवाज को दबाना चाहती है. जो फिल्म किसी ने देखी नहीं है, जिस फिल्म को सेंसर बोर्ड पास कर चुका है, उसके ट्रेलर को रिलीज नहीं होने दिया जा रहा है. पहले हमारे ऊपर इतनी सारी एफआईआर लॉन्च की गईं. जब हम सारी व्यवस्था कर यहां पहुंचे तो हमें बताया जा रहा है कि हम कार्यक्रम कर नहीं सकते. ये बहुत दुखद बात है. क्या हमारे देश में दो संविधान हैं, एक पूरे देश का और एक बंगाल का. मैं भी हारने वाला नहीं हूं दोस्तों, हमने ठान ली है और अब जो भी करना पड़े, जैसे भी करना पड़े, हम इसे कोलकाता में ही लॉन्च करेंगे. मैं आपको जगह बता दूंगा, आप हमें सपोर्ट करें ताकि भारत के इतिहास का कड़वा सच सबके सामने आए."

इसके साथ ही उन्होंने शनिवार तक का इंतजार करने की बात कही. 'द बंगाल फाइल्स' इस साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है. यह फिल्म बंगाल के 'डायरेक्ट एक्शन डे' और 1946 के कलकत्ता दंगा की दर्दनाक घटनाओं को दिखाती है. विवेक रंजन अग्निहोत्री ने 'द बंगाल फाइल्स' को लिखा और डायरेक्ट किया है. फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, अनुपम खेर और दर्शन कुमार नजर आएंगे. तेज नारायण अग्रवाल और आई एम बुद्धा द्वारा प्रस्तुत यह फिल्म 5 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
The Bengal Files Trailer Launch, The Bengal Files Trailer Blocked, Vivek Agnihotri, Vivek Agnihotri Upcoming Movie, Vivek Agnihotri Trailer Launch
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com