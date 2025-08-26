Exclusive: अनुपम खेर ने गांधी का किरदार निभाने के लिए एक साल तक नहीं खाया मीट-मांस, मीठे तक से किया परहेज

द बंगाल फाइल्स बहुत ही जल्द रिलीज होने जा रही है. सीधे सीधे बता दें तो 5 सितंबर को रिलीज हो रही इस फिल्म को लेकर काफी लंबे समय से खबरें आ रही थीं. दरअसल अमेरिका में प्रीमियर में इस फिल्म को जो रिस्पॉन्स मिला उससे यहां भी खलबली थी लेकिन अब फाइनली ये फिल्म अब थियेटर्स में आने को तैयार है. फिल्म की रिलीज से पहले एनडीटीवी ने फिल्म की एक्ट्रेस पल्लवी जोशी से खास बातचीत की. इस बातचीत के दौरान पल्लवी ने फिल्म की कास्ट को लेकर बड़े ही मजेदार खुलासे किए. पल्लवी ने खासतौर पर अनुपम खेर के गांधी के रोल वाला किस्सा सुनाया कि किस तरह उन्हें ये रोल मिला और उन्होंने उसके लिए किस लेवल की जीतोड़ मेहनत की.

ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक साल तक की मेहनत

पल्लवी ने बताया कि उनकी और विवेक अग्निहोत्री की अनुपम खेर के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग है. पल्लवी ने कहा, एक दिन उन्होंने कॉल किया और कहा मैं तुम्हारे घर डिनर के लिए आ रहा हूं. वो आए और बोले तुम कौनसी फिल्म बना रहे हो और मेरा रोल क्या है मुझे बता दों मैं करूंगा. उनके मुंह से ये बात सुन हम भी हंस पड़े और बोले कि हां हमने आपके लिए रोल रखा है. हमने उन्हें दो किरदार बताए और उन्होंने गांधी का किरदार चुना. पल्लवी ने बताया कि इस किरदार के लिए उन्होंने करीब एक साल तक नॉनवेज नहीं खाया और मीठे से भी परहेज रखा और ये सब गांधी जी के किरदार के लिए बिल्कुल सटीक कदकाठी के लिए किया.