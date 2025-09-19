विज्ञापन

The Ba***ds of Bollywood Review: बेटे की वेब सीरीज में बाप का भौकाल, जानें कैसा है आर्यन खान का शो

The Ba***ds of Bollywood Review: आर्यन खान का धमाल डेब्यू, लेकिन THE END में ये क्या लोचा कर दिया, पढ़ें वेब सीरीज का रिव्यू.

Read Time: 3 mins
Share
The Ba***ds of Bollywood Review: बेटे की वेब सीरीज में बाप का भौकाल, जानें कैसा है आर्यन खान का शो
जानें कैसी है आर्यन खान की वेब सीरीज The Ba***ds of Bollywood
नई दिल्ली:

शाहरुख खान का एक डायलॉग है कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है. अब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने डेब्यू करने का मन बनाया. डायरेक्शन में हाथ आजमाना था. कहानी लिखी. पापा को इसमें उम्मीद दिखी और उन्होंने बॉलीवुड की पूरी कायनात को बेटे की वेब सीरीज के लिए काम पर लगा दिया. ये बात 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में साफ नजर भी आती है. नेटफ्लिक्स की इस वेब सीरीज के जरिये आर्यन खान ने डेब्यू किया है. अब एक वेब सीरीज में फिल्म इंडस्ट्री से कितने सितारे हो सकते हैं, 5, 10 या ज्यादा से ज्यादा 20. लेकिन इस सीरीज में लगभग 15 ऐसे सितारे हैं जो प्रमुख किरदारों में नजर आए हैं जबकि लगभग 24 बड़े सितारों ने इसमें कैमियो किया है. इस तरह से वेब सीरीज को देखते ही जेहन में यही बात कौंधती है कि बेटे की वेब सीरीज में बाप का भौकाल. आइए जानते हैं कैसी है आर्यन खान की डेब्यू सीरीज...

नेटफ्लिक्स वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की कहानी लक्ष्य एक उभरते स्टार की है. लक्ष्य की कहानी के जरिये बॉलीवुड के ऊपर तरह-तरह के तंज कसे गए हैं और उसकी हकीकत को सामने लाने की कोशिश की गई है. वहीं लक्ष्य और सहर बाम्बा के बीच बॉबी देओल दीवार बनकर आते हैं और फिर जब सीरीज का अंत होता है तो कुछ ऐसा होता है कि मुंह से यही निकला है कि 'ओ तेरी...' अब इसके मायने क्या हैं ये तो आप वेब सीरीज देखकर ही समझ आएगा. लेकिन इसमें बॉलीवुड की चकाचौँध से लेकर परदे के पीछे की पूरी कहानी है. जैसा बॉलीवुड के बारे में फेमस है कि कहानी के बारे में ज्यादा सोचने का नहीं. 

आर्यन खान की 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में बॉबी देओल का जबरदस्त काम है. बॉबी का अजय तलवार का यह अंदाज एकदम हटकर है और पूरी सीरीज में पावरफुल लगता है. मनोज पाहवा और राघव जुयाल मजेदार हैं. हंसाते हैं और उनके वनलाइनर भी मजेदार हैं. सहर और लक्ष्य ने अच्छी एक्टिंग की है. कुल मिलाकर ये पूरी वेब सीरीज कैमियो पर टिकी रहती है और हर थोड़ी में एक नया सितारा नजर आता है. इस तरह आर्यन खान ने सितारों को जुटाने के लिए अच्छी मेहनत की है. सात एपिसोड की इस वेब सीरीज में उन्होंने कैमियो इस तरह पिरोए हैं कि आपको इंतजार रहता है कि अब कोई आने वाला है. 

रेटिंग: 3/5 स्टार
ओटीटी: नेटफ्लिक्स
डायरेक्टर: आर्यन खान
कलाकार: लक्ष्य लालवानी, सहर बाम्बा, बॉबी देओल, राघव जुयाल, आन्या सिंह, मोना सिंह, मनोज पाहवा, गौतमी कपूर, रजत बेदी और अरशद वापरसी
कैमियो: तमन्ना भाटिया, शाहरुख खान, सलमान खान, इमरान खान, रणबीर कपूर, आमिर खान, बादशाह, करण जौहर, रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, इब्राहिम अली खान, एस.एस. राजामौली, दिशा पाटनी इत्यादि

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
The Bads Of Bollywood, The Bads Of Bollywood Review, The Bads Of Bollywood Review In Hindi, Shah Rukh Khan, Aryan Khan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com