3 घंटे 44 मिनट की है 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही वो फिल्म, जिसके दो पार्ट ने कमाए थे 2460 करोड़

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने निर्देशक एस.एस. राजामौली की 'बाहुबली-द एपिक' को U/A सर्टिफिकेट के साथ रिलीज के लिए मंज़ूरी दे दी है. निर्माताओं ने एक्स पर कहा, "U/A प्रमाणित. 3 घंटे 44 मिनट की शानदार महाकाव्य. जय माहिषमति! #बाहुबलीदएपिक #बाहुबलीदएपिकऑन31स्टऑक्ट." यह फिल्म, जिसमें फ्रैंचाइजी के दोनों भाग शामिल हैं, ने फैंस और फिल्म प्रेमियों में भारी रुचि पैदा की है. दरअसल, अखिल भारतीय ब्लॉकबस्टर 'बाहुबली' के निर्माताओं में से एक, शोबू यार्लागड्डा ने कुछ दिन पहले निर्देशक एस.एस. राजामौली और उनकी टीम को 'बाहुबली - द एपिक' के पोस्ट-प्रोडक्शन पर कड़ी मेहनत करने के लिए हार्दिक धन्यवाद दिया था. निर्माता ने तब बताया था कि निर्देशक एस.एस. राजामौली और उनकी टीम के साथ, कोई भी आधा-अधूरा काम नहीं किया गया.

शोबू यार्लागड्डा ने बताया था कि निर्देशक राजामौली 'बाहुबली द एपिक' के लिए अंतिम रूप और संपादन कैसे कर रहे हैं. उन्होंने तब कहा था, "इस संस्करण को बनाने में संपादन सबसे चुनौतीपूर्ण कार्यों में से एक रहा है! #BaahubaliTheEpic #BaahubaliTheEpicOnOct31st."

जब एक मीडिया हैंडल ने उनके ट्वीट का हवाला देते हुए लिखा कि निर्देशक एस एस राजामौली इस फिल्म पर ऐसे काम कर रहे हैं जैसे यह कोई नई रिलीज हो, तो निर्माता ने जवाब दिया, "बिल्कुल, @ssrajamouli और @BaahubaliMovie की पूरी टीम के साथ, कोई भी आधा-अधूरा उपाय नहीं किया जाता! जब हम कुछ करते हैं तो पूरी कोशिश करते हैं और आपको अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं! "द एपिक" पर एक नई फिल्म की तरह काम करने के लिए टीम का तहे दिल से शुक्रिया! वे इसे गौरवान्वित करने के लिए काम कर रहे हैं! 🙏#BaahubaliTheEpic BaahubaliTheEpicOnOct31st."

दो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि 'बाहुबली-द एपिक' शानदार फ्रैंचाइजी 'बाहुबली' के दोनों भागों को मिलाकर एक फिल्म होगी. इस प्रतिष्ठित फ्रैंचाइज़ी के निर्माताओं ने फिल्म के 10 शानदार साल पूरे होने के उपलक्ष्य में फिल्म को फिर से रिलीज करने का फैसला किया. इस मौके पर निर्माताओं ने इस साल 31 अक्टूबर को दोनों भागों को मिलाकर एक ही फिल्म रिलीज करने का फैसला किया है.

बता दें, एस एस राजामौली द्वारा निर्देशित और प्रभास, राणा दग्गुबत्ती, अनुष्का शेट्टी और तमन्ना अभिनीत दो-भाग वाली फ्रैंचाइजी की पहली फिल्म 'बाहुबली: द बिगिनिंग' 10 जुलाई 2015 को रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई. इस फिल्म ने 600 से 650 करोड़ करोड़ की कमाई हासिल की थी. जबकि बाहुबली फ्रैंचाइजी की दूसरी किस्त, 'बाहुबली 2', 2017 में दुनिया भर में 9,000 से ज़्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी. 250 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में 1800 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की और इस तरह यह अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई. इसे 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय फिल्म होने का गौरव भी प्राप्त है. 2025 तक, बाहुबली 2 भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी हुई है.