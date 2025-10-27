विज्ञापन

75 करोड़ के घाटे वाली वो 118 करोड़ी डिजास्टर फिल्म, बनने में लगे 9 साल, मेकर्स का निकला दीवाला
रणबीर-अनुष्का की 118 करोड़ की ‘फ्लॉप’ फिल्म
नई दिल्ली:

हर फिल्म को दर्शकों का प्यार नहीं मिल पाता है. कुछ फिल्मों की कहानी ऐसी होती है जो दर्शकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती. ऐसी ही एक फिल्म के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं. हम बात कर रहे हैं साल 2015 में रिलीज हुई रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा की फिल्म बॉम्बे वेलवेट की. इस फिल्म को बनाने में लगभग 118 करोड़ रुपए की लागत लगी थी लेकिन इतने बड़े बजट के बावजूद भी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही. इस फिल्म की स्टोरी को दर्शकों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया. रिलीज होने के बाद इस फिल्म ने अपनी लागत से कम की कमाई की. इस फिल्म ने बस 43 करोड़ रुपए की कमाई की. जबकि 75 करोड़ का घाटा मेकर्स को दीवालिया कर गया. 

इस फिल्म में काम करने के लिए शुरुआत में कई बड़े सितारों से संपर्क किया गया था जैसे- सैफ अली खान, आमिर खान और ऋतिक रोशन आदि. लेकिन अंत में इस फिल्म में काम करने का मौका रणबीर कपूर को मिला. इस फिल्म में करण जौहर ने डेब्यू किया था. वह इस फिल्म में विलेन के रूप में नजर आए. उन्होंने इस फिल्म में काम करने के लिए सिर्फ 11 रुपए फीस ली थी. लेकिन करण का किरदार लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. इसे भी फिल्म की असफलता का एक बड़ा कारण माना गया.

अपनी इस महान फिल्म के लिए रणबीर कपूर को साइन करने की वजह बताते हुए फिल्म निर्माता ने पीटीआई को बताया था, 2006 में जब मैंने फिल्म लिखी थी तो मेरी पहली पसंद सैफ अली खान थे. इसके बाद यह आमिर और ऋतिक के पास गई. रणबीर के साथ आने से पहले यह फिल्म कई बार चर्चा में रही. हमने इसे रणवीर सिंह के साथ भी बनाने की कोशिश की थी लेकिन हम केवल 40 से 50 करोड़ रुपये ही जुटा पाए.

इस फिल्म के निर्देशक अनुराग कश्यप ने इस मूवी की नाकामी की पूरी जिम्मेदारी ली और स्वीकार किया कि बॉम्बे वेलवेट “हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी फ्लॉप में से एक” है. इस फिल्म में शानदार सिनेमाई दृष्टिकोण, बढ़िया म्यूजिक और 60 के दशक के मुंबई की झलक दिखाई गई हो, लेकिन इसके बावजूद भी बॉम्बे वेलवेट की कहानी लोगों की समझ से बाहर रही.

