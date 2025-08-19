विज्ञापन

ये है 2025 की सबसे डरावनी 10 फिल्में, एक में तो मौत लेती है लोगों से बदला

हॉरर फिल्में देखने का शौक है तो यह लिस्ट आपके लिए ही है. इस लिस्ट में मौत से लड़ते लोग हैं तो एक ऐसा बंदर है जो चुटकियों में खेल खत्म कर देता है.

Read Time: 3 mins
Share
ये है 2025 की सबसे डरावनी 10 फिल्में, एक में तो मौत लेती है लोगों से बदला
Best Horror Movies of 2025: जानें 2025 की टॉप 10 हॉरर फिल्में कौन सी हैं
नई दिल्ली:

हॉरर फिल्मों का जादू 2025 में पहले से ज्यादा हावी होने वाला है. इस साल कई बड़ी हॉरर मूवीज रिलीज़ हो रही हैं जिनमें कुछ बिल्कुल नई कहानियां हैं तो कुछ पॉपुलर फ्रेंचाइजी की धमाकेदार वापसी. ऑडियंस इन फिल्मों को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं और हर नए ट्रेलर या टीजर के साथ उनकी बेसब्री बढ़ती जा रही है. इस लिस्ट की खासियत ये है कि इसे किसी एक्सपर्ट ने नहीं बल्कि फैंस ने बनाया है. रैंकर पर मिले वोट्स के आधार पर तय हुआ कि कौन-सी हॉरर फिल्में लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आईं.

बेस्ट हॉरर मूवीज लिस्ट में जहां सिनर्स जैसे फ्रेश कॉन्सेप्ट वाली फिल्म ने बाजी मारी है, वहीं फाइनल डेस्टिनेशन: ब्लडलाइन्स और 28 ईयर्स लेटर जैसी पॉपुलर फिल्मों ने भी फैंस का दिल जीत लिया है.

सिनर्स ने मारी सबसे बड़ी बाजी

इस लिस्ट में पहले नंबर पर सिनर्स है, जिसे दर्शकों ने दमदार स्क्रिप्ट और डरावने माहौल की वजह से सबसे ऊपर रखा है. फिल्म को लेकर कहा जा रहा है कि ये हॉरर जॉनर में नई जान डाल रही है और लंबे समय बाद किसी ओरिजिनल स्टोरी ने ऑडियंस को इतना इंप्रेस किया है.

फाइनल डेस्टिनेशन: ब्लडलाइन्स  की धमाकेदार वापसी 

दूसरे नंबर पर है ‘फाइनल डेस्टिनेशन: ब्लडलाइंस'. ये फिल्म अपने पॉपुलर फ्रेंचाइजी के डर और थ्रिल को आगे बढ़ाती है. पुराने फैंस के लिए ये नॉस्टेल्जिक ट्रिप है, वहीं नए दर्शकों को भी इसके शॉकिंग ट्विस्ट्स खूब भा रहे हैं.

टॉप 5 में जगह बनाने वाली फिल्में

तीसरे नंबर पर ‘ वेपंस', चौथे पर ‘ हार्ट आइज' और पांचवें स्थान पर  'ब्रिंग हर बैक' ने जगह बनाई है.  लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती. टॉप 10 में जगह बनाने वाली बाकी फिल्मों में छठवें स्थान पर 'द मंकी' सातवें पायदान पर 'कंपेनियन', आठवें नंबर पर '28 ईयर्स लेटर', नौवें नंबर पर टुगेदर ने अपनी जगह बनाई है. दसवें पर स्टेप सिस्टर रही है.

डर और सस्पेंस से भरपूर साल

कुल मिलाकर, 2025 हॉरर मूवी लवर्स के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है. इस साल का कैलेंडर डर और रोमांच से भरा हुआ है. कुछ फिल्में ऐसी हैं जिनकी कहानियां बिल्कुल नई और ताजगी से भरपूर हैं, जो दर्शकों को नए अंदाज में डराने का दम रखती हैं.वहीं दूसरी तरफ, कई पॉपुलर फ्रेंचाइजी भी बड़े धमाके के साथ वापसी कर रही हैं, जिन्हें देखकर पुराने फैंस फिर से नॉस्टेल्जिया महसूस करेंगे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
The 10 Best Horror Movies Of 2025 So Far, Best Horror Movies Of 2025, Horror Movies
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com